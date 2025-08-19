Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

Актриса похвасталась моложавой матерью.

Инна Белоконь новости - как выглядит мама актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь показала свою маму

Артистка поздравила ее с особенным праздником

Украинская актриса Инна Белоконь более тридцати лет играет на сцене Инну Адольфовну, маму эксцентричной Верки Сердючки. Однако лишь недавно она показала, как выглядит "бабушка" звезды.

В своем блоге в Instagram Белоконь опубликовала фото со своей матерью: впервые за долгое время поклонники смогли разглядеть женщину, которая подарила миру такой незаурядный талант. Мама Белоконь праздновала День рождения - Инна поделилась кадром с вечеринки.

"Мамочка! С днем рождения! Ты самая лучшая, самая любимая, самая дорогая! Живи счастливо, а мы всегда рядом", - написала трогательное поздравление артистка. В комментариях поклонники добавили к ее словам еще множество самых теплых пожеланий. При этом многие отметили, что Инна Белоконь очень похожа на свою мать.

Инна Белоконь новости - как выглядит мама актрисы / instagram.com/belokoninnaviktorovna

О персоне: Инна Белоконь Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

