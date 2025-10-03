Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилось

Бех-Романчук поделилась особенными кадрами, которые войдут в историю ее семьи.

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья показала сюрприз для мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук в средине сентября сообщила, что она и ее муж, пловец Михаил Романчук, готовятся стать родителями. Это будет первый ребенок в семье спортсменов.

Забеременеть Бех-Романчук было непросто - она имела проблемы со здоровьем. Поэтому появление двух заветных полосок на тестах стали для пары огромным и долгожданным счастьем.

Спортсменка в своем блоге в Instagram поделилась трогательным видео, как сообщила мужу, что ждет ребенка. Она подготовила сюрприз для Михаила - коробочку, в которую сложила детские вещи и положительные тесты. Когда Романчук распаковал подарок, то не сдержал слез и кинулся обнимать жену.

"Мы так ждали и так мечтали. Плакали так долго, что словами не описать, потому что за спиной нелегкий путь. И я благодарна своему мужу, что он был и остается такой сильной опорой и поддержкой, что он всегда верит и что он так заботится о нас", - пишет будущая мама.

Смотрите видео, как Марина Бех-Романчук сообщила мужу о беременности:

О персоне: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

