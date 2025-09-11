Укр
Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

Алена Кюпели
11 сентября 2025, 09:06
Американская певица снова вызвала резонанс в сети, на этот раз уже беспорядком в доме.
Бритни Спирс
Бритни Спирс снова стала звездой обсуждения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

  • За что осудили Бритни Спирс
  • Как она отреагировала

Американская поп-дива Бритни Спирс даёт отпор критикам, которые раскритиковали её за то, что она оставила собачьи экскременты на полу своего особняка.

"Позор тем, кто осудил мой дом в пижаме!!!" — написала 43-летняя исполнительница хита "… Baby One More Time" в подписи к посту в Instagram, который она опубликовала во вторник.

В типичной для Спирс манере она перевела своё сообщение на другую тему, прокомментировав фотографию Джастина Бибера и его сына Джека, которую она опубликовала рядом со своим постом.

Бритни Спирс удивила новым видео
Бритни Спирс удивила новым видео / Скриншот Instagram/britneyspears

"Я влюблена в эту фотографию!!! Такая красивая!!!" — написала она.

Обладательница премии "Грэмми" высказалась после того, как видео, которым она поделилась в прошлом месяце, снова появилось в интернете.

В оригинальном клипе, опубликованном в Instagram 18 августа, Спирс пела, устанавливая кольцевой светильник. На заднем плане возле гостиной гуляла одна из её собак, а на полу лежали экскременты.

Бритни сообщила своим подписчикам, что сейчас она "убирается в своём доме, как будто завтра уже не за горами".

Бритни Спирс удивила новым видео
Бритни Спирс удивила новым видео / Скриншот Instagram/britneyspears

Несмотря на попытки Спирс успокоить окружающих, сообщается, что они обеспокоены её состоянием.

Недавно инсайдер сообщил Daily Mail, что у исполнительницы хита "Toxic", которая ранее страдала психическими расстройствами и проходила лечение в психиатрических клиниках, "сейчас случился приступ".

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

