"Быстро переобулась": Каменских в США возмутила украинских фанатов

Кристина Трохимчук
19 ноября 2025, 12:50
Настя Каменских решила отказаться от украинского языка в соцсетях.
Настя Каменских
Настя Каменских вызвала негативную реакцию украинских фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Каменских выложила новый пост в соцсетях
  • Что не понравилось украинским фанатам

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно оказалась в центре языкового скандала, снова вызвала неоднозначную реакцию украинских фанатов. Причиной стала ее новая публикация в Instagram.

Каменских, которая сейчас проживает в США, активно продвигает свое творчество на испаноязычном рынке и ведет соцсети на испанском языке. Недавно артистка опубликовала видео, в котором показала, как начинает свой день, собираясь на утреннюю пробежку и занимается спортом на побережье. Подпись к посту она сделала именно на испанском.

Настя Каменских
Настя Каменских в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Новая неделя, новая энергия. Если это видео дошло до вас - возможно, оно напомнило вам о необходимости начать с себя. Движение, сосредоточенность и немного внутреннего огня... Вот как мы здесь начинаем. Как вы начинаете свою неделю?", - спросила у подписчиков певица.

Украинским фанатам такая смена приоритетов не понравилась. В комментариях появились призывы отписываться от страницы артистки и замечания о ее "быстром переобувании".

Настя Каменских
Настя Каменских не общается в соцсетях на украинском / фото: instagram.com, Настя Каменских
Настя Каменских
Фанаты недовольны Настей Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских
Настя Каменских
Настя Каменских перешла на испанский / фото: instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских - скандал

Украинская певица Настя Каменских недавно вызвала скандал, выступив на концерте в Майами, где она исполнила свои русскоязычные песни. Кроме репертуара, артистка также общалась с публикой на языке страны-агрессора. Во время концерта Каменских обратилась к зрителям с заявлением.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - высказалась певица.

Ранее Главред сообщал, что украинский оператор и сын известного ведущего Константина Грубича Ярослав рассказал о своих планах на будущее. После тяжелого ранения и потери руки мужчина не теряет желания защищать Украину.

Также звезда "Лиги смеха" и "Женского квартала" Татьяна Песик оказалась в эпицентре российской террористической атаки на город Тернополь. Актриса также поделилась кадрами последствий российского удара по Тернополю. На видео можно увидеть разрушенную многоэтажку.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насте Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

04:13

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

03:35

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

