"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

Настя Каменских удивила образом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Украинская известная певица Настя Каменских, которая недавно попала в языковый скандал и перебралась жить в США, опубликовала новые фотографии.

На своей странице в Instagram артистка показала снимки, на которых позировала в клетчатом платье и стильных ботильонах, показав ноги.

"Осень всегда возвращает меня к себе. Меньше шума, больше правды. В таком настроении я нахожу свои суть и путь, по которому хочу идти", – написала Настя.

Настя Каменских в новом образе / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Поклонники отреагировали на публикацию знаменитости и написали множество комментариев.

"Красивая какая";

"Шикарные ножки";

"Какие ножки у куколки", - отметили подписчики Каменских.

Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица Тина Кароль засветила в новом клипе обручальное кольцо и помечтала о помолвке. Артистка представила видео на песню "Небесами", которая уже стала популярной в соцсетях. В Tik Tok фанаты певицы сняли более 10 тысяч видео под эту песню.

А также комика Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, проверяют в Израиле по подозрению в неуважении к госсимволу страны.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

