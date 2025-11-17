"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

Вы узнаете:
Украинская известная певица Настя Каменских, которая недавно попала в языковый скандал и перебралась жить в США, опубликовала новые фотографии.
На своей странице в Instagram артистка показала снимки, на которых позировала в клетчатом платье и стильных ботильонах, показав ноги.
"Осень всегда возвращает меня к себе. Меньше шума, больше правды. В таком настроении я нахожу свои суть и путь, по которому хочу идти", – написала Настя.
Поклонники отреагировали на публикацию знаменитости и написали множество комментариев.
"Красивая какая";
"Шикарные ножки";
"Какие ножки у куколки", - отметили подписчики Каменских.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
