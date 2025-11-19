Укр
"Нужно перебороть": Грубич сделал заявление о возвращении на фронт

Кристина Трохимчук
19 ноября 2025, 11:30
Сын Константина Грубича планирует вернуться к военной службе.
Ярослав Грубич
Ярослав Грубич заявил о возвращении в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич, Ярослав Грубич

Вы узнаете:

  • Что сейчас делает Ярослав Грубич
  • Какие у него планы на будущее

Украинский оператор и сын известного ведущего Константина Грубича Ярослав рассказал о своих планах на будущее. После тяжелого ранения и потери руки мужчина не теряет желания защищать Украину. Об этом Ярослав поделился в разговоре с проектом "Наодинці з Гламуром".

Военнослужащий до сих пор проходит лечение после потери конечности, однако пытается посильно помогать ВСУ. Так он стремится показать, что даже серьезное ранение не способно остановить его.

видео дня

"Я даже сейчас работаю из больницы, помогаю, коммуницирую, с телефоном работаю и пытаюсь там несколько больше помочь. Я еще фактически физически не могу, но мне хочется показать, что несмотря на то, что они сделали с моим здоровьем, я даю понять, что нет-нет-нет, на этом мы не остановимся", - рассказал Грубич.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич после ранения / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

По словам Ярослава, он уже задумывается о возвращении к службе. Грубич отметил, что знает, где может быть полезным на защите Украины и не собирается сдаваться.

"Я планирую вернуться. Я могу этого не делать, но я хочу этого. Знаю, где я могу быть качественным. Работаю над собой, работаю постоянно в госпитале, где я лечусь, пытаюсь вдохновить себя и других, что это не приговор. Такие травмы надо преодолеть и идти дальше", - заявил военный.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич - ВСУ / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

Ярослав Грубич - ранение

В гражданской жизни Ярослав работал оператором, режиссером и видеографом, а после начала полномасштабного вторжения документировал войну России против Украины. В июне 2025 года его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины, а уже в конце июля Грубич получил серьезное ранение на передовой, в результате которого потерял правую руку практически по плечо.

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

