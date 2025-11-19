'Грустила очень сильно': Камалия приняла нелегкое решение относительно детей

Певица настояла, чтобы дочери сменили страну проживания.

https://glavred.info/starnews/sumuvala-duzhe-silno-kamaliya-priynyala-nelegke-rishennya-shchodo-ditey-10716608.html Ссылка скопирована

Камалия рассказала, где проживают дочери / фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

Камалия забрала дочерей в Украину

Чем она объяснила свое решение

Известная украинская певица Камалия рассказала проекту "День со звездой" о важном решении, которое приняла относительно своих дочерей. Арабелла и Мирабелла, которые выехали в Великобританию в начале полномасштабного вторжения, вернулись к маме в Украину.

Исполнительница рассказала, что без дочерей рядом ей было неспокойно, а моральное состояние певицы было очень подавленным. Разлука с родными едва не привела к депрессии.

видео дня

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми / фото: instagram.com, Камалия

"У меня была тревожность. Когда они были там, а я была здесь, я скучала очень сильно. У меня депрессия начиналась. Неделю нормально, а потом начинается вот эта история.", - поделилась переживаниями Камалия.

Когда Арабелла и Мирабелла вернулись домой, артистка почувствовала значительное облегчение.

"Сейчас они со мной, я более спокойна", - сказала певица.

Дочери Камалии - Арабелла и Мирабелла / фото: instagram.com, Камалия

Сейчас певица Камалия продолжает жить вместе со своими дочерьми и бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Несмотря на официальный развод, экс-супруги решили оставаться под одной крышей, а дочери не знают об изменениях в статусе отношений родителей.

Камалия / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Наталья Могилевская показала опасный инцидент, случившийся на съемках ее клипа. Сама Могилевская призналась, что была искренне удивлена и с юмором отметила, что такой момент специально не придумаешь.

Также российский актер Вячеслав Поляков, который активно помогал оккупантам несмотря на свою связь с Украиной, умер в возрасте 45 лет. Поляков долгое время имел тесную связь с Украиной: в свое время он работал преподавателем в Киевском эстрадно-цирковом училище.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 году на фестивале "Червона Рута". После этого она поехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" 2008 года. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред