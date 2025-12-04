Укр
"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премии

Кристина Трохимчук
4 декабря 2025, 11:30
Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин оставались запертыми в течении 40 минут.
Валерия и Евгений Пригожин
Валерия и Евгений Пригожин / коллаж: Главред, скрин из видео: instagram.com, Иосиф Пригожин

Вы узнаете:

  • Российские знаменитости застряли в лифте во время музыкальной премии
  • Как это произошло

Артисты страны-агрессора РФ Валерия, Иосиф Пригожин, Клава Кока и другие знаменитости попали в неприятную ситуацию во время музыкальной премии "Итоги года Яндекс Музыки". Как сообщают росСМИ, компания знаменитостей из восьми человек застряла в лифте на 40 минут.

Видео с запертыми певцами разлетелось по соцсетям. Лифт Московского международного Дома музыки не выдержал наплыва пустившихся в путь артистов — восемь человек стали серьезным перевесом для техники. Из-за неосторожности все присутствующие оказались в ловушке, и их пришлось вызволять лифтерам.

Иосиф Пригожин
Российские звезды застряли в лифте / скрин из видео

Несмотря на песни, которыми российские звезды пытались себя развеселить, они пережили настоящее потрясение от такого "сюрприза". Как оказалось, в крошечном лифте начал заканчиваться воздух, что сильно напугало застрявших.

"Лифт крошечный, воздуха мало. Я еще накануне посмотрела фильм, где случается катастрофа, связанная с лифтом", — рассказала Клава Кока.

Певица Валерия состоит в браке с Иосифом Пригожиным
Валерия и Иосиф Пригожин - видео из лифта / фото: t.me, Валерия

Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение в Украину, даже заявил, что чуть не нашел свою смерть в этом московском лифте. Продюсер испугался, что вместе с женой мог задохнуться.

"Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору зала, что оперативно отреагировали. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись", — пожаловался он.

О персоне: Валерия

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

