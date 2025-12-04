"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премии

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин оставались запертыми в течении 40 минут.

https://glavred.info/starnews/chut-ne-zadohnulis-rossiyskie-zvezdy-zastryali-v-lovushke-na-muzykalnoy-premii-10721144.html Ссылка скопирована

Валерия и Евгений Пригожин / коллаж: Главред, скрин из видео: instagram.com, Иосиф Пригожин

Вы узнаете:

Российские знаменитости застряли в лифте во время музыкальной премии

Как это произошло

Артисты страны-агрессора РФ Валерия, Иосиф Пригожин, Клава Кока и другие знаменитости попали в неприятную ситуацию во время музыкальной премии "Итоги года Яндекс Музыки". Как сообщают росСМИ, компания знаменитостей из восьми человек застряла в лифте на 40 минут.

Видео с запертыми певцами разлетелось по соцсетям. Лифт Московского международного Дома музыки не выдержал наплыва пустившихся в путь артистов — восемь человек стали серьезным перевесом для техники. Из-за неосторожности все присутствующие оказались в ловушке, и их пришлось вызволять лифтерам.

видео дня

Российские звезды застряли в лифте / скрин из видео

Несмотря на песни, которыми российские звезды пытались себя развеселить, они пережили настоящее потрясение от такого "сюрприза". Как оказалось, в крошечном лифте начал заканчиваться воздух, что сильно напугало застрявших.

"Лифт крошечный, воздуха мало. Я еще накануне посмотрела фильм, где случается катастрофа, связанная с лифтом", — рассказала Клава Кока.

Валерия и Иосиф Пригожин - видео из лифта / фото: t.me, Валерия

Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение в Украину, даже заявил, что чуть не нашел свою смерть в этом московском лифте. Продюсер испугался, что вместе с женой мог задохнуться.

"Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору зала, что оперативно отреагировали. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись", — пожаловался он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что фронтмен группы "Антитела" обратился в Подольский районный суд г. Киева с заявлением о расторжении брака с Еленой Тополей, которая указана как ответчик по делу. Судебное производство зарегистрировали 3 декабря и уже назначили состав судей.

Также главный герой романтического реалити "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько затронул тему отношений со скандальной блогеркой Еленой Мандзюк. Ветеран подтвердил, что они больше не общаются, но осыпал ее комплиментами и поблагодарил за значительную помощь ВСУ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред