Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

Jah Khalib сообщил, что вынужден в этом время находиться рядом со своей женой.
Популярный в России певец казахского происхождения, который выступает под псевдонимом Jah Khalib, экстренно отменил гастроли в Казахстане из-за здоровья своей новорожденной дочери.
Как написал он на своей странице в Instagram, его новорожденная дочь находится в критическом состоянии после проведенной операции.
"Причиной является то, что моя новорождённая дочь находится в критическом состоянии после операции, и, хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену. Ну и, конечно же, я должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна моя поддержка. Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может - помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы", - написал он.
видео дня
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред