Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

Jah Khalib сообщил, что вынужден в этом время находиться рядом со своей женой.

У популярного в РФ певца дочь в критическом состоянии / Коллаж Главред, фото Instagram/jahkhalib

Популярный в России певец казахского происхождения, который выступает под псевдонимом Jah Khalib, экстренно отменил гастроли в Казахстане из-за здоровья своей новорожденной дочери.

Как написал он на своей странице в Instagram, его новорожденная дочь находится в критическом состоянии после проведенной операции.

"Причиной является то, что моя новорождённая дочь находится в критическом состоянии после операции, и, хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену. Ну и, конечно же, я должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна моя поддержка. Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может - помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы", - написал он.

Jah Khalib сообщил новость о своей дочери / Фото Instagram/jahkhalib

