"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признание

Екатерина Павленко рассказала о своем опыте отношений.

Екатерина Павленко из Go_A высказалась о поцелуе с фанаткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Во время выступления на концерте Фактично самі Монокейт поцеловала девушку из зала

Артистка прокомментировала, что вдохновило ее на поцелуй

Фронтвумен группы Go_A и сольная исполнительница (под псевдонимом Monokate) Екатерина Павленко в декабре 2024 года удивила поклонников, когда во время концерта группы Фактично самі она поцеловала в губы девушку из зала. Почти год певица не комментировала это событие, которое бурно обсуждали в Сети.

В недавнем интервью Славе Демину она впервые призналась, что поцелуй, который наделал столько шума, на самом деле не имел никакого подтекста - это был душевный порыв Павленко, охваченной драйвовой музыкальной атмосферой. "Это было просто в моменте... Рок-н-ролл, концерт, драйв - все кайфовали. Я не планировала этого, просто эмоции. Но потом поняла, что, возможно, для кого-то это было серьезнее. И я очень сожалею об этом поступке на самом деле, потому что есть еще другой человек, его чувства. Я не думала, что настолько все глубоко", - говорит Екатерина.

Она также призналась, что в юности у нее была близкая подруга, однако в их особых отношениях не было настоящей любви. Сейчас Монокейт не привлекают женщины в романтическом плане: она восхищается каждой из них, но это совсем не про романы.

Екатерина Павленко из Go_A высказалась о поцелуе с фанаткой / Скриншот YouTube

"Я не думаю, что они у меня бы появились (чувства к женщине - прим. редактора). Мне очень нравятся женщины. Я могу смотреть на женщину, на умную, классную, мудрую женщину, и просто максимально кайфовать от ее присутствия рядом. Но прям чувство, ну, нет, это другое. Так же как можно смотреть на красивого парня и тоже восхищаться им. Но это не значит, что я захочу с ним с ним встречаться", - объясняет звезда.

Смотрите видео поцелуя Екатерины Павленко с девушкой во время концерта Фактично самі:

О персоне: Екатерина Павленко Екатерина Павленко - украинская певица, музыкант, композитор, автор песен, фольклористка, солистка группы Go_A. Представительница Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение с песней "Шум", где заняла в финале 5-е место, а по итогам зрительского голосования - 2-е место. Екатерина Павленко пишет и публикует стихи и песни под псевдонимом "Monokate", сообщает Википедия.

