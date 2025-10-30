"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признание

Кратко:
- Во время выступления на концерте Фактично самі Монокейт поцеловала девушку из зала
- Артистка прокомментировала, что вдохновило ее на поцелуй
Фронтвумен группы Go_A и сольная исполнительница (под псевдонимом Monokate) Екатерина Павленко в декабре 2024 года удивила поклонников, когда во время концерта группы Фактично самі она поцеловала в губы девушку из зала. Почти год певица не комментировала это событие, которое бурно обсуждали в Сети.
В недавнем интервью Славе Демину она впервые призналась, что поцелуй, который наделал столько шума, на самом деле не имел никакого подтекста - это был душевный порыв Павленко, охваченной драйвовой музыкальной атмосферой. "Это было просто в моменте... Рок-н-ролл, концерт, драйв - все кайфовали. Я не планировала этого, просто эмоции. Но потом поняла, что, возможно, для кого-то это было серьезнее. И я очень сожалею об этом поступке на самом деле, потому что есть еще другой человек, его чувства. Я не думала, что настолько все глубоко", - говорит Екатерина.
Она также призналась, что в юности у нее была близкая подруга, однако в их особых отношениях не было настоящей любви. Сейчас Монокейт не привлекают женщины в романтическом плане: она восхищается каждой из них, но это совсем не про романы.
"Я не думаю, что они у меня бы появились (чувства к женщине - прим. редактора). Мне очень нравятся женщины. Я могу смотреть на женщину, на умную, классную, мудрую женщину, и просто максимально кайфовать от ее присутствия рядом. Но прям чувство, ну, нет, это другое. Так же как можно смотреть на красивого парня и тоже восхищаться им. Но это не значит, что я захочу с ним с ним встречаться", - объясняет звезда.
Смотрите видео поцелуя Екатерины Павленко с девушкой во время концерта Фактично самі:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о новом замужестве Тины Кароль. Певица призналась, как на ее жизнь повлияла смерть мужа, и как сегодня она смотрит на появление другого партнера.
Также украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Тарас Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу, которыми его засыпают в последнее время.
Читайте также:
- Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну
- "Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата
- "Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность
О персоне: Екатерина Павленко
Екатерина Павленко - украинская певица, музыкант, композитор, автор песен, фольклористка, солистка группы Go_A. Представительница Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение с песней "Шум", где заняла в финале 5-е место, а по итогам зрительского голосования - 2-е место. Екатерина Павленко пишет и публикует стихи и песни под псевдонимом "Monokate", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред