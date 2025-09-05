Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

Кратко:
- За что задержали российскую актрису
- Что у нее обнаружили
Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали за хранение наркотиков.
Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, у Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово — артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри.
Сообщается, она прилетела из Израиля пару дней назад, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро ей изберут меру пресечения.
Аглае Тарасовой грозит срок от трёх до семи лет и штраф до миллиона рублей (500 000 гривен) или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.
У звезды "Интернов" с собой было 0,4 грамма масла каннабиса — это считается значительным размером.
Следователи требуют отправить Аглаю Тарасову под домашний арест. Сейчас актрису везут в Домодедовский суд, где вынесут решение по её делу.
Её не арестовывали неделю из-за проведения экспертизы вейпа.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что южнокорейский репер и исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие. Звезду подозревают в махинациях с психоактивными препаратами.
Также британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис, которая сыграла профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, поделилась своим планом на случай, если она утратит контроль над своим ментальным и физическим здоровьем.
Вас также может заинтересовать:
- "Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью
- Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал
- Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред