Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово из-за наркотиков.

https://glavred.info/starnews/grozit-tyurma-zvezdu-internov-podlovili-s-narkotikamii-10695551.html Ссылка скопирована

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту / Коллаж Главред, фото Instagram/aglayatarasova

Кратко:

За что задержали российскую актрису

Что у нее обнаружили

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали за хранение наркотиков.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, у Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово — артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри.

видео дня

Сообщается, она прилетела из Израиля пару дней назад, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро ей изберут меру пресечения.

Тарасовой грозит тюрьма / Фото Instagram/aglayatarasova

Аглае Тарасовой грозит срок от трёх до семи лет и штраф до миллиона рублей (500 000 гривен) или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

У звезды "Интернов" с собой было 0,4 грамма масла каннабиса — это считается значительным размером.

Следователи требуют отправить Аглаю Тарасову под домашний арест. Сейчас актрису везут в Домодедовский суд, где вынесут решение по её делу.

Её не арестовывали неделю из-за проведения экспертизы вейпа.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что южнокорейский репер и исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие. Звезду подозревают в махинациях с психоактивными препаратами.

Также британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис, которая сыграла профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, поделилась своим планом на случай, если она утратит контроль над своим ментальным и физическим здоровьем.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред