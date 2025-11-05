"Грустно терять людей": у молчуна Николаева произошло личное горе

Вы узнаете:
- Умер телеведущий Юрий Николаев
- Как отреагировал Игорь Николаев
Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористической войне в Украине, внезапно рассказал поклонникам, что переживает личную утрату. Недавно скончался известный ведущий программы "Утренняя почта" Юрий Николаев, и артист поделился в соцсетях своими переживаниями по этому поводу.
Николаев опубликовал фотографию с другом и написал эмоциональный пост по поводу кончины близкого человека.
"Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет. Человек, который всю жизнь называл меня "сынок", а я его "папа", просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съемок, поездок, душевных незабываемых моментов", — рассказал Игорь.
Певец трогательно обратился к ушедшему Юрию Николаеву, подчеркнув его непростой жизненный путь.
"Юрочка, дорогой, ты долго болел, но боролся, и верил, что сможешь вернуться в профессию, к твоим любимым зрителям…. Царствие небесное тебе, мой любимый и дорогой человек!", — написал Николаев.
Юрий Николаев про войну в Украине
Российский телеведущий Юрий Николаев высказался в поддержку террористического вторжения РФ в Украину. Он заявил, что ему "плевать на санкции", наложенные на Россию, и призвал российских артистов "петь, танцевать и давать концерты", несмотря на международную изоляцию. Кроме того, Николаев резко критиковал выступивших против войны и выехавших из России коллег, утверждая, что им должен быть запрещен въезд и выступления в стране.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известный украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об отношениях с коллегой по сцене, а теперь предательницей Украины Таисией Повалий. Артист раскрыл причины ее любви к террористической РФ
Также американская актриса Дайан Ледд, известная своими яркими и темпераментными ролями в фильмах "Алиса здесь больше не живет", "Дикие сердцем" и "Слабая роза", умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила ее дочь, лауреатка "Оскара" Лора Дерн.
Вас может заинтересовать:
- Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали
- Популярная украинская певица стала мамой - как она назвала ребенка
- "Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий
О персоне: Юрий Николаев
Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998). Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред