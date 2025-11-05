"Грустно терять людей": у молчуна Николаева произошло личное горе

Певец Игорь Николаев потерял близкого человека.

Игорь Николаев потерял близкого человека / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Николаев

Умер телеведущий Юрий Николаев

Как отреагировал Игорь Николаев

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористической войне в Украине, внезапно рассказал поклонникам, что переживает личную утрату. Недавно скончался известный ведущий программы "Утренняя почта" Юрий Николаев, и артист поделился в соцсетях своими переживаниями по этому поводу.

Николаев опубликовал фотографию с другом и написал эмоциональный пост по поводу кончины близкого человека.

"Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет. Человек, который всю жизнь называл меня "сынок", а я его "папа", просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съемок, поездок, душевных незабываемых моментов", — рассказал Игорь.

Игорь Николаев с Юрием Николаевым / фото: instagram.com, Игорь Николаев

Певец трогательно обратился к ушедшему Юрию Николаеву, подчеркнув его непростой жизненный путь.

"Юрочка, дорогой, ты долго болел, но боролся, и верил, что сможешь вернуться в профессию, к твоим любимым зрителям…. Царствие небесное тебе, мой любимый и дорогой человек!", — написал Николаев.

Игорь Николаев с семьей / фото: t.me, Игорь Николаев

Юрий Николаев про войну в Украине

Российский телеведущий Юрий Николаев высказался в поддержку террористического вторжения РФ в Украину. Он заявил, что ему "плевать на санкции", наложенные на Россию, и призвал российских артистов "петь, танцевать и давать концерты", несмотря на международную изоляцию. Кроме того, Николаев резко критиковал выступивших против войны и выехавших из России коллег, утверждая, что им должен быть запрещен въезд и выступления в стране.

О персоне: Юрий Николаев Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998). Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики".

