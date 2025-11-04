Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Вы узнаете:
- Ирина Билык провела день с младшим сыном
- Певица попросила помощи у подписчиков
Известная украинская певица Ирина Билык поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами семейного отдыха с младшим сыном Табризом. Артистка вместе с 10-летним ребенком побывала в интересном месте и обратилась к поклонникам за советом по воспитанию сына.
Ирина выложила видео с сыночком, который с восхищением наблюдал за визуальными эффектами на стене, похожими на водопад. После нескольких мгновений наслаждения зрелищем мальчик повернулся к маме и направился к ней с распростертыми объятиями.
В подписи к видео Билык поделилась проблемой, с которой столкнулась в воспитании сына. Оказалось, что Табриз слишком много времени проводит за гаджетами. Певица попросила совета, как без вреда для психики ребенка отказаться от виртуального мира.
"Как помочь ребенку отказаться от гаджетов и игр — спокойно и без слез?", — спросила Ирина.
Поклонники певицы в комментариях написали множество комплиментов Табризу и поделились своим опытом.
"Какой же он милый мальчик"
"Какое солнышко"
"К сожалению сейчас все дети очень гаджетозависимые. Побольше кружков, тренировки"
Ирина Билык — дети
Певица Ирина Билык является матерью двоих сыновей. Старший сын Глеб Оверчук родился в отношениях с моделью Андреем Оверчуком и стал музыкантом. Младший сын Табриз родился от пятого мужа, российского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова. Мальчик появился на свет с помощью процедуры суррогатного материнства и имеет двойное гражданство — Украины и Азербайджана.
Ранее Главред сообщал, что Ирина Билык призналась, что не может быть долго одна, и не станет возражать, если в ее жизни появится новый мужчина. С апреля 2021 сердце звезды официально свободно, но весьма вероятно, что скоро все изменится.
Также известный украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко приоткрыл тайну своей личной жизни с бывшей женой, певицей Ириной Билык. По словам Коляденко, Ирину раздражают упоминания о ней в интервью и шоу, в которых участвует ее бывший муж.
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
