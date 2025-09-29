Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

Вы узнаете:
- Вова зі Львова рассказал, хочет ли защищать родину
- Как Владимир Парфенюк оказался в США
Украинский артист Владимир Парфенюк, широко известный под псевдонимом Вова зі Львова, откровенно признался, хочет ли идти защищать Украину на фронт. Артист живет в США и дал редкое интервью таблоиду Blik.
Во время интервью Парфенюка спросили, собирается ли он вернуться на родину и встать на защиту страны с оружием в руках. Журналист напомнил артисту, что его коллега Паша Ли погиб, защищая Украину.
В ответ Вова зі Львова отметил, что решение рисковать жизнью — это исключительно личный выбор каждого. Он дал понять, что свое решение принял уже давно.
"Я считаю, что ценность человеческой жизни выше всего остального. Вопрос воевать или нет каждый для себя решает сам. Низкий поклон тем, кто пошел защищать украинскую землю в эти сложные времена. Соболезнования всем, кто потерял близких", — уклончиво ответил артист.
Вова зі Львова также рассказал, что он решился на полную эмиграцию в США еще в начале российской полномасштабной агрессии. Он заявил, что война поставила крест на его планах возвращаться в Украину.
"Некоторое время мы с женой жили на две страны – с 2019-го по 2021 год. Думали, что так будет и дальше, но после начала большой войны на этих планах поставили крест", — поделился Вова зі Львова.
Сейчас артист активно гастролирует Европой и проводит аукционы на поддержку ВСУ. Артист заявляет, что уже пожертвовал на армию 30 тысяч долларов. Он не стесняется темы эмиграции и активно демонстрирует свою украинскую идентичность.
О персоне: Вова зі Львова
VovaZIL'Vova (Вова зі Львова, настоящее имя: Владимир Игоревич Парфенюк; род. 30 декабря 1983, Львов) - украинский исполнитель в стиле рэп, сообщает Википедия.
Владимир родился 30 декабря 1983 года во Львове. Писать песни начал с 2002 года, с 2005 года - читать рэп. Тогда же стал ведущим шоу VovaZIL'Vova на канале M1, где обсуждал американских рэп-исполнителей и показывал их клипы. Проект просуществовал до 2007 года. В 2006 году вышел его первый альбом "Вино, кобіти, патіфон".
В октябре 2007 года выпустил второй альбом "ЙОЙ #1". В его создании участвовало большое количество хип-хоперов с запада Украины. Осенью 2008 вместе с группой MLLM записал сингл "Підіймайся з нами".
В 2009 году на телеканале М1 вышел новый проект "Мажоры" с участием Владимира и его друга Митика Поришая. 2010 года принял участие в создании сборника львовского хип-хопа "Інший ЗаХХід".
