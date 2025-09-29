Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

Артист Владимир Парфенюк рассказал, будет ли защищать Украину.

Вова зі Львова не планирует защищать Украину на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вова зі Львова

Вова зі Львова рассказал, хочет ли защищать родину

Как Владимир Парфенюк оказался в США

Украинский артист Владимир Парфенюк, широко известный под псевдонимом Вова зі Львова, откровенно признался, хочет ли идти защищать Украину на фронт. Артист живет в США и дал редкое интервью таблоиду Blik.

Во время интервью Парфенюка спросили, собирается ли он вернуться на родину и встать на защиту страны с оружием в руках. Журналист напомнил артисту, что его коллега Паша Ли погиб, защищая Украину.

В ответ Вова зі Львова отметил, что решение рисковать жизнью — это исключительно личный выбор каждого. Он дал понять, что свое решение принял уже давно.

Вова зі Львова о решении Паши Ли вступить в ВСУ / фото: instagram.com, Вова зі Львова

"Я считаю, что ценность человеческой жизни выше всего остального. Вопрос воевать или нет каждый для себя решает сам. Низкий поклон тем, кто пошел защищать украинскую землю в эти сложные времена. Соболезнования всем, кто потерял близких", — уклончиво ответил артист.

Вова зі Львова также рассказал, что он решился на полную эмиграцию в США еще в начале российской полномасштабной агрессии. Он заявил, что война поставила крест на его планах возвращаться в Украину.

Вова зі Львова про эмиграцию / фото: instagram.com, Вова зі Львова

"Некоторое время мы с женой жили на две страны – с 2019-го по 2021 год. Думали, что так будет и дальше, но после начала большой войны на этих планах поставили крест", — поделился Вова зі Львова.

Сейчас артист активно гастролирует Европой и проводит аукционы на поддержку ВСУ. Артист заявляет, что уже пожертвовал на армию 30 тысяч долларов. Он не стесняется темы эмиграции и активно демонстрирует свою украинскую идентичность.

О персоне: Вова зі Львова VovaZIL'Vova (Вова зі Львова, настоящее имя: Владимир Игоревич Парфенюк; род. 30 декабря 1983, Львов) - украинский исполнитель в стиле рэп, сообщает Википедия. Владимир родился 30 декабря 1983 года во Львове. Писать песни начал с 2002 года, с 2005 года - читать рэп. Тогда же стал ведущим шоу VovaZIL'Vova на канале M1, где обсуждал американских рэп-исполнителей и показывал их клипы. Проект просуществовал до 2007 года. В 2006 году вышел его первый альбом "Вино, кобіти, патіфон". В октябре 2007 года выпустил второй альбом "ЙОЙ #1". В его создании участвовало большое количество хип-хоперов с запада Украины. Осенью 2008 вместе с группой MLLM записал сингл "Підіймайся з нами". В 2009 году на телеканале М1 вышел новый проект "Мажоры" с участием Владимира и его друга Митика Поришая. 2010 года принял участие в создании сборника львовского хип-хопа "Інший ЗаХХід".

