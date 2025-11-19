Константин Грубич назвал имя звезды, которую считает "родственной душой"

Дружба Грубича с известной актрисой прошла проверку временем.

Константин Грубич сын - ведущий высказался о Римме Зюбиной / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nejnich

Среди знакомых Константина Грубича не оказалось безразличных к ранению его сына на фронте

Особенную поддержку ведущему оказала известная актриса

В июле 2025 года сын Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте и потерял руку. Для воина и его семьи это стало настоящим шоком - первое время было сложно справиться с этой новостью.

Тогда Грубича-старшего сильно поддержали друзья и коллеги. "Я не скажу, что звонили, потому что писали. Я тогда был немного так в тумане и не могу назвать всех. Но, пожалуй, все, кого я знаю", - рассказал Константин в комментарии для "Наодинці з Гламуром".

Не оставила ведущего в беде и актриса Римма Зюбина - их связывает многолетняя дружба. Зюбина поддержали Грубичей, когда они потеряли дочь в 2014, и не осталась в стороне после беды с Ярославом.

"Важный разговор был в первый день, когда это стало известно, Римма Зюбина позвонила. Мы хорошо поговорили. Она была одной из первых, кто возил нас по монастырям, когда дочь погибла, и здесь она проявилась. Я говорю, что Римма, мы можем с тобой годами не видеться, но то, что мы родственные души – это точно", - поделился Константин Грубич.

Константин Грубич сын - ведущий высказался о Римме Зюбиной / фото: facebook.com/z.rimma.z

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

