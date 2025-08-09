Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилием

Кратко:
- Что стало известно об актере
- Что он сделал со своей девушкой
Волонтера и актера Контантина Темляка вырезали из клипа украинских звезд YARMAK и Jerry Heil, после того, как его бывшая девушка слила в сеть подробности их личной жизни и обвинила актера в насилии и абьюзе.
Как пишет ТСН, накануне актер вместе с теперешней женой Анастасией Нестеренкомпоявились в клипе звезд к песне "З якого ти поверху неба?". По сюжету они играли историю любви военного и его избранницы. Между тем, бывшая девушка актера написала большой пост, где показала, как себя вел актер, какие правила устанавливал ей и всячески издевался.
Позже артист вышел на связь, где признал себя виновным. Он выложил видео, в котором сказал, что действительно в свое время мог нанести "физические повреждения" партнершам, но теперь, по его словам, он прошел длительный путь к изменениям и больше так не поступает.
YARMAK и Jerry Heil заверили, что все это было невозможно предвидеть и они категорически осуждают любые насильственные действия. Поэтому предложили военным и их избранницам поделиться их историей любви в формате видео. Фрагменты из этих историй и попадут в обновленный клип "З якого ти поверху неба?".
"Любое насилие – это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после опубликования видео. Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Проживающие свою любовь на расстоянии", - написали на странице Jerry Heil.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.
А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.
Вас также может заинтересовать:
- Умер легенда реслинга и актер Халк Хоган
- Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый пост
- Умер популярный российский актер Иван Краско
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред