Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилием

Первая версия клипа выглядела так / Скриншот видео Instagram/thejerryheil

Волонтера и актера Контантина Темляка вырезали из клипа украинских звезд YARMAK и Jerry Heil, после того, как его бывшая девушка слила в сеть подробности их личной жизни и обвинила актера в насилии и абьюзе.

Как пишет ТСН, накануне актер вместе с теперешней женой Анастасией Нестеренкомпоявились в клипе звезд к песне "З якого ти поверху неба?". По сюжету они играли историю любви военного и его избранницы. Между тем, бывшая девушка актера написала большой пост, где показала, как себя вел актер, какие правила устанавливал ей и всячески издевался.

Константин Темляк во время ссоры / Скриншот видео

Позже артист вышел на связь, где признал себя виновным. Он выложил видео, в котором сказал, что действительно в свое время мог нанести "физические повреждения" партнершам, но теперь, по его словам, он прошел длительный путь к изменениям и больше так не поступает.

YARMAK и Jerry Heil заверили, что все это было невозможно предвидеть и они категорически осуждают любые насильственные действия. Поэтому предложили военным и их избранницам поделиться их историей любви в формате видео. Фрагменты из этих историй и попадут в обновленный клип "З якого ти поверху неба?".

"Любое насилие – это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после опубликования видео. Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Проживающие свою любовь на расстоянии", - написали на странице Jerry Heil.

