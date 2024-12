Копал для нее могилу и просил прощения в песне: умерла мама Эминема

Дэбби Нельсон была уверена, что это она создала из своего сына звезду.

Эминем новости - мама Эминема Дэбби Нельсон умерла в 69 лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мама Эминема умерла от онкологии

Тема тяжелых отношений с матерью часто всплывала в творчестве репера

Американский репер, актер и автор-исполнитель Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс ІІІ) потерял маму. Информацию об этом изданию People подтвердил представитель артиста.

Дэбби Нельсон умерла в возрасте 69 лет из-за осложнений, связанных с четвертой стадией рака легких. Про тяжелый диагноз мамы Эминема стало известно в сентябре.

Между репером и его матерью всегда были сложные отношения, которые нашли отражение в его творчестве - например, песня "Cleanin’ Out My Closet", в клипе к которой Мэтерс вырыл для Дэбби могилу.

Мама звезды не стала терпеть унижений, и подала на него в суд. Как сообщает ABC News, дело разрешилось в ее пользу, однако вместо 11 миллионов долларов, которая она хотела отсудить у Эминема, Нельсон после всех судебных издержек получила лишь 1.6 тыс. долларов.

Смотрите клип Эминема на песню "Cleanin’ Out My Closet":

Доподлинно неизвестно, успел ли репер наладить отношения со своей матерью перед смертью. В 2013 году он выпустил песню "Headlights", которую многие воспринимают, как попытку извиниться перед Дэбби из-за слов "И я злюсь, что у меня не было возможности поблагодарить вас за то, что вы были моими мамой и папой" (And I’m mad I didn’t get the chance to thank you for being my mom and my dad).

Ни Эминем, ни его единственная биологическая дочь Хейли Джейд, которая впервые станет мамой в первой половине 2025 года, смерть Дэбби Нельсон публично не комментируют.

Кто такой Эминем? Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем - американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актер. Является самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х годов. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен журналом Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов, а также на 91-м месте в списке 100 величайших авторов песен всех времен. Этот же журнал провозгласил его Королем хип-хопа. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке, сообщает Википедия. Обладатель "Оскара" и двух "Грэмми"; внесен в Зал славы рок-н-ролла.

