"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

Кристина Трохимчук
31 октября 2025, 16:58
Певица высказалась по поводу "языкового вопроса".
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько раскритиковала Елену Мандзюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мандзюк, Анастасия Приходько

Вы узнаете:

  • Анастасия Приходько дала интервью
  • Что певица сказала про Елену Мандзюк

Известная украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась о публичных личностях, которые, по ее мнению, разжигают языковые конфликты. В интервью Наталье Влащенко, где артистка говорила по-русски, Приходько раскритиковала блогерку Елену Мандзюк.

По словам певицы, подобные высказывания могут привести к серьезным последствиям и даже спровоцировать внутренний конфликт в стране.

видео дня

"Мне кажется, что такие как Мандзюк, — это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне. Я, возможно, и грубо говорю, но это мое впечатление такое... И теперь каждый мало-мальский человек решил, что он - вершитель судьбы того или иного человека. Мне не нравится история, когда меня пытаются изменить, сломать, заставить что-то делать. И я не понимаю, кому мне нужно это доказывать и для чего", — высказалась Анастасия.

Анастасія Приходько
Анастасія Приходько защитила русский язык / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Певица также призналась, что ее дети говорят на русском языке. По словам Анастасии, это помогает детям-переселенцам, которые учатся с ее детьми и еще не владеют украинским, быстрее адаптироваться в новых условиях.

"Мои дети, не побоюсь этого, говорят на русском языке. В моем ОТГ только 8 тысяч переселенцев. В класы моих детей приходят такие же дети, которые, к сожалению, не владеют украинским языком... Я пытаюсь объединить, ведь для меня и Харьков, и Львов — это все моя страна", — поделилась певица.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Анастасия Приходько устроила публичную ссору на своей странице в Instagram. Она перешла на русский язык и с руганью защищалась от обвинений в "сидении на двух стульях".

Также Анастасия Приходько показала, как выглядит ее дочь-подросток Нана, которой исполнилось 15 лет. Девочка значительно выросла и становится все больше похожей на маму. Также звездная мама пожаловалась на невыносимый характер подростков.

О персоне: Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

08:41

Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

08:27

Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

