"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

Кристина Трохимчук
21 октября 2025, 02:47
6
Певица устроила ссору с подростком в комментариях.
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько поссорилась с поклонником / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Приходько

Вы узнаете:

  • Анастасия Приходько эмоционально ответила на вопрос о русском языке
  • Чем закончился конфликт

Украинская певица Анастасия Приходько, которая участвовала в Евровидении-2009 как представительница страны-агрессора РФ, устроила публичную ссору на своей странице в Instagram. Она перешла на русский язык и с руганью защищалась от обвинений в "сидении на двух стульях".

Артистка опубликовала видео из интервью Натальи Влащенко с российским шоуменом Рустамом Солнцевым, в котором они упоминали Приходько. Солнцев положительно высказался о певице, а она поблагодарила его за это - однако сделала это на русском, что и вызвало волну критики среди подписчиков.

видео дня

Один из пользователей спросил Анастасию, почему она ведет свою публичную коммуникацию на русском и сколько будет продолжать "сидеть на двух стульях". Приходько отреагировала на упрек поклонника очень эмоционально, перейдя на личности.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - скандал / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

"Страна у нас такая. Что тут странного? Благодари за то, что хоть стул имеешь в такие времена!", - написала певица.

Фаната Приходько не удовлетворил такой грубый ответ певицы. Он отметил, что давно следит за ее творчеством и уважает артистку за то, что она разорвала все связи с Россией после 2014 года. Однако его до сих пор возмущает позиция Анастасии относительно русского языка.

"Странное то, что у нас на 12-м году войны такая пишет сообщения на языке оккупанта, оправдывая это тем, что "страна у нас такая"! Знаете, я вас уважал, когда узнал о том, что вы прекратили сотрудничество с рф, но нет, вы - ничем не лучше Повалий или что-то такое! Вам не место в этом государстве и не место на его эстраде", - ответил поклонник.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько грубо ответила фанату / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

Анастасия Приходько снова вступила в спор с подростком, но на этот раз ответила уже на русском языке. Певица сделала замечание, что неуважительно общаться в таком тоне со старшими, и предупредила, что в дальнейшем за подобные высказывания пользователей будет блокировать.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Анастасия Приходько вспомнила русский язык. Приходько решила обратиться на языке оккупанта к своему мужу, с которым праздновала 12-ю годовщину свадьбы. Она выложила архивную фотографию и написала несколько трогательных слов.

Также Анастасия Приходько показала, как выглядит ее дочь-подросток Нана, которой исполнилось 15 лет. Девочка значительно выросла и становится все больше похожей на маму. Также звездная мама пожаловалась на невыносимый характер подростков.

О персоне: Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году участвовала в шоу российского Первого канала "Фабрика звезд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

