Молодожены 'спалились': Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

Знаменитостей выдали фотографии в соцсетях.

https://glavred.info/starnews/molodozheny-spalilis-dashu-kvitkovu-i-vladimira-brazhko-vydala-vazhnaya-detal-10704584.html Ссылка скопирована

Даша Квиткова и Владимир Бражко могли пожениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

Владимир Бражко появился с обручальным кольцом

Даша Квиткова и Владимир Бражко могли тайно пожениться

Футболист Владимир Бражко подогрел слухи о тайной свадьбе с блогером Дашей Квитковой. Парочка теперь ходит с кольцами на безымянном пальце. Украшение заметили на фотографии Бражко в Instagram.

Недавно Владимир поделился в сториз забавным фото с футбольного матча, где позирует вместе с товарищем по команде. Внимательные подписчики заметили кое-что интересное - на правой руке жениха Даши Квитковой красуется массивное золотое украшение, очень похожее на обручальное кольцо.

видео дня

Владимир Бражко засветил обручальное кольцо / фото: instagram.com, juras_ju

Напомним, что блогерша также недавно появилась в Instagram с обручальным кольцом на пальце. Она опубликовала фото комнаты, заполненной корзинами с цветами, подписав его. Впоследствии Даша показала селфи в зеркале лифта, где внимательные подписчики заметили еще одно кольцо на безымянном пальце Квитковой.

"Что это была за суббота", - подписала фото с цветами блогерша.

Даша Квиткова с обручальным кольцом / instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова и Владимир Бражко - личная жизнь

Даша Квиткова помолвлена с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Слухи об их романе появились еще весной, однако официально пара подтвердила отношения только в июле. Уже через два месяца спортсмен сделал предложение любимой.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская блогерша Даша Квиткова начала неделю с похода в больницу. Квиткова пошутила, что она уже старая женщина, поэтому ей необходима медицинская помощь. Так Даша решила подыграть тем, кто смеется над ней из-за разницы в возрасте с женихом.

Также блогер Даша Квиткова обручилась с украинским футболистом Владимиром Бражко. О радостном событии она сообщила на своей странице в Instagram, где поделилась снимками с предложения руки и сердца.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинский блогер (почти 2 млн подписчиков в Instagram), инфлюенсерка. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред