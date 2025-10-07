Молодожены 'спалились': Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

Вы узнаете:
- Владимир Бражко появился с обручальным кольцом
- Даша Квиткова и Владимир Бражко могли тайно пожениться
Футболист Владимир Бражко подогрел слухи о тайной свадьбе с блогером Дашей Квитковой. Парочка теперь ходит с кольцами на безымянном пальце. Украшение заметили на фотографии Бражко в Instagram.
Недавно Владимир поделился в сториз забавным фото с футбольного матча, где позирует вместе с товарищем по команде. Внимательные подписчики заметили кое-что интересное - на правой руке жениха Даши Квитковой красуется массивное золотое украшение, очень похожее на обручальное кольцо.
Напомним, что блогерша также недавно появилась в Instagram с обручальным кольцом на пальце. Она опубликовала фото комнаты, заполненной корзинами с цветами, подписав его. Впоследствии Даша показала селфи в зеркале лифта, где внимательные подписчики заметили еще одно кольцо на безымянном пальце Квитковой.
"Что это была за суббота", - подписала фото с цветами блогерша.
Даша Квиткова и Владимир Бражко - личная жизнь
Даша Квиткова помолвлена с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Слухи об их романе появились еще весной, однако официально пара подтвердила отношения только в июле. Уже через два месяца спортсмен сделал предложение любимой.
Ранее Главред сообщал, что украинская блогерша Даша Квиткова начала неделю с похода в больницу. Квиткова пошутила, что она уже старая женщина, поэтому ей необходима медицинская помощь. Так Даша решила подыграть тем, кто смеется над ней из-за разницы в возрасте с женихом.
Также блогер Даша Квиткова обручилась с украинским футболистом Владимиром Бражко. О радостном событии она сообщила на своей странице в Instagram, где поделилась снимками с предложения руки и сердца.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинский блогер (почти 2 млн подписчиков в Instagram), инфлюенсерка. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
