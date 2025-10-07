Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Мария Яремчук недавно обратилась к поклонникам.

Мария Яремчук показала свое лицо / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Яремчук

Вы узнаете:

Мария Яремчук рассказала поклонникам новость

Как она сейчас выглядит

Украинская известная певица Мария Яремчук, которая скрывала, что стала мамой, уже долгое время ведет затворнический способ жизни и предпочитает не показываться на публике.

Все же артистка на днях сообщила поклонникам, что она перевыпустит пластинку своего отца – певца Назария Яремчука.

"Первое переиздание оригинальной пластинки Назария Яремчука 1980-го года "Бесподобный мир красоты", записанной с струнной группой Киевского камерного оркестра, ВИА "Музыки" и черновицким ансамблем "Живая вода". Альбом назван в честь одноименной песни, написанной в 1969-м году Левком Дутковским и Анатолием Фартушняком", - рассказала Мария.

Мария Яремчук / фото: скрин видео instagram.com, Мария Яремчук

Но внимание привлекла не только новость о переиздании пластинки, но и новое фото артистки. Яремчук опубликовала свой черно-белый портрет, на котором позировала с широкими стрелками на глазах и макияжем на губах, прислонив ладони к лицу.

Новое фото Марии Яремчук / фото: instagram.com, Мария Яремчук

Слухи о материнстве Марии Яремчук

В 2024 году стало известно о том, что Мария родила сына, после этого ходили слухи о том, что отцом ребенка стал певец Александр Пономарев. Отметим, когда-то артистке приписывали бурный роман с певцом, но Яремчук опровергла все новости, хотя не рассекретила настоящего отца сына.

О персоне: Мария Яремчук Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

