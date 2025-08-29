Укр
На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

Кристина Трохимчук
29 августа 2025, 17:37обновлено 29 августа, 18:12
54
Между звездными кумовьями Ольгой Мартыновской и Татьяной Литвиновой пробежала черная кошка.
Татьяна Литвинова, Ольга Мартыновская
Татьяна Литвинова, Ольга Мартыновская - разрыв отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Литвинова, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

  • Почему Татьяна Литвинова оборвала связи с кумой
  • Как Ольга Мартыновская относится к ней сейчас

Украинский шеф-повар Ольга Мартыновская призналась, что до сих пор не понимает, почему ее наставница и кума Татьяна Литвинова решила прекратить общение. В интервью Радио Люкс судья проекта "МастерШеф" поделилась собственными догадками, почему их дружба завершилась.

По словам Мартыновской, между ними до сих пор осталась недосказанность, и она искренне сожалеет о потере подруги.

видео дня

"Мои чувства к ней абсолютно не изменились. Я так и не поняла, что произошло в момент, когда мы перестали переписываться, отвечать на сообщения или приходить на дни рождения", - призналась шеф-повар.

Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова - причины конфликта / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Литвинова

Ольга предположила, что причиной охлаждения могли стать слухи.

"Я подумала, что, возможно, ей кто-то что-то сказал или наговорил", - отметила она.

Кроме того, по ее мнению, Татьяну могла оттолкнуть ее тесная дружба с другими судьями "МастерШеф".

Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская
Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская - судьи "МастерШеф" / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

"Возможно, это моя дружба с Эктором и Вовой оттолкнула. Конечно, у меня были вопросы, и остаются в голове, почему мы это не проговорили, почему не прояснили. Но с другой стороны, я понимаю, что она взрослый человек. Она принимает решение и не обязана тебе, в каких бы вы отношениях не были, что-то объяснять", - добавила Мартыновская.

Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская - семья / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Из лучших моментов их дружбы Ольга отметила отношения Татьяны Литвиновой с крестницей Верой.

"Она крестила мою Веруню, оберегала ее, баловала тем же пальто на фото, какими-то ботиночками, красивыми платьицами. Она всегда человек-праздник", - подытожила Мартыновская.

Ранее Главред сообщал, что квартира судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской пострадала от террористической атаки РФ на Киев. Шеф-повар показала как выглядит ее квартира после попадания врага неподалеку и опубликовала видео удара.

Также Ольгу Мартыновскую недавно заметили в компании нового бойфренда. Им оказался ресторатор Руслан Шибаев. Парочка посетила концерт Монатика и совсем не стеснялась своих чувств, демонстрируя их на камеру.

Кто такая Татьяна Литвинова?

Татьяна Литвинова - бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина", а также кулинарный эксперт программы "Все буде добре". Была владелицей собственного ресторана более 10 лет и закончила Институт Пищевой Промышленности.

