На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

Украинский шеф-повар Ольга Мартыновская призналась, что до сих пор не понимает, почему ее наставница и кума Татьяна Литвинова решила прекратить общение. В интервью Радио Люкс судья проекта "МастерШеф" поделилась собственными догадками, почему их дружба завершилась.
По словам Мартыновской, между ними до сих пор осталась недосказанность, и она искренне сожалеет о потере подруги.
"Мои чувства к ней абсолютно не изменились. Я так и не поняла, что произошло в момент, когда мы перестали переписываться, отвечать на сообщения или приходить на дни рождения", - призналась шеф-повар.
Ольга предположила, что причиной охлаждения могли стать слухи.
"Я подумала, что, возможно, ей кто-то что-то сказал или наговорил", - отметила она.
Кроме того, по ее мнению, Татьяну могла оттолкнуть ее тесная дружба с другими судьями "МастерШеф".
"Возможно, это моя дружба с Эктором и Вовой оттолкнула. Конечно, у меня были вопросы, и остаются в голове, почему мы это не проговорили, почему не прояснили. Но с другой стороны, я понимаю, что она взрослый человек. Она принимает решение и не обязана тебе, в каких бы вы отношениях не были, что-то объяснять", - добавила Мартыновская.
Из лучших моментов их дружбы Ольга отметила отношения Татьяны Литвиновой с крестницей Верой.
"Она крестила мою Веруню, оберегала ее, баловала тем же пальто на фото, какими-то ботиночками, красивыми платьицами. Она всегда человек-праздник", - подытожила Мартыновская.
Кто такая Татьяна Литвинова?
Татьяна Литвинова - бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина", а также кулинарный эксперт программы "Все буде добре". Была владелицей собственного ресторана более 10 лет и закончила Институт Пищевой Промышленности.
