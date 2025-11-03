"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыканта

Уход фронтмена Green Grey был неожиданным для его близких.

https://glavred.info/starnews/ne-mogu-ponyat-i-prinyat-zhena-dizelya-yacenko-vpervye-vyskazalas-o-smerti-muzykanta-10712054.html Ссылка скопирована

Андрей Яценко умер - жена Diezel прокомментировала смерть мужа / коллаж: Главред, фото: facebook.com/diezel.greengrey

Вкратце:

Андрей Яценко умер 22 октября

Вдова музыканта лишь сейчас публично прокомментировала трагедию

Украинский музыкант и лидер группы Green Grey Андрей Diezel Яценко умер 20 октября 2025 года в возрасте 55 лет. Смерть артиста наступила от ишемической болезни сердца.

Жена Дизеля Евгения винила себя за то, что не смогла заставить его вовремя пройти обследование. Недавно она впервые дала комментарий о смерти мужа. Вдова Яценко признается - не смогла смириться со смертью Андрея.

видео дня

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на здоровье. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов... Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам возможность выражать себя", - рассказала Евгения Яценко в беседе с "ЖВЛ Представляє".

Смотрите видео с женой Дизеля Евгенией:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что экс-ведущий "Орла и Решки", шоумен Евгений Синельников во второй раз станет отцом. Это будет первый общий ребенок для него и его второй жены Натальи.

Также украинский актер-воин Даниил Мирешкин сообщил о разводе с супругой - актрисой Ксенией Даниловой. Брак артистов начал рушиться еще до начала полномасштабной войны.

Читайте также:

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред