Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

Вкратце:
- Скай Монфис - дочь профессиональных теннисистов
- Однако мир трехлетняя малышка изучает, не ограничиваясь карьерой родителей
В октябре 2025 года единственной дочери теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса Скай исполнится три года. Родители иногда берут девочку с собой на тренировки, и с ракеткой она знакома с младенчества.
Тем не менее Скай Монфис развивается разносторонне. Например, ее мама (в шутку) показала новую профессию, которую стремится освоить малышка.
В своем блоге в Instagram Свитолина поделилась фото, как дочь возится на кухне. Особенно ее заинтересовала кофемашина. "Моя бариста", - подписала снимок украинская теннисистка.
Элина Свитолина - личная жизнь
Элина Свитолина в 2018 году начала встречаться с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В феврале 2021 года в их отношениях произошла небольшая пауза, после которой пара объявила о помолвке.
В июле 2021 года Элина и Гаэль сыграли свадьбу, а в октябре 2022 года впервые стали родителями.
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
