Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина показала, чем увлеклась малышка.

https://glavred.info/starnews/ne-po-stopam-roditeley-pervaya-professiya-trehletney-docheri-svitolinoy-i-monfisa-10704656.html Ссылка скопирована

Элина Свитолина дочь - теннисистка показала новое фото с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils, instagram.com/elisvitolina

Вкратце:

Скай Монфис - дочь профессиональных теннисистов

Однако мир трехлетняя малышка изучает, не ограничиваясь карьерой родителей

В октябре 2025 года единственной дочери теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса Скай исполнится три года. Родители иногда берут девочку с собой на тренировки, и с ракеткой она знакома с младенчества.

Тем не менее Скай Монфис развивается разносторонне. Например, ее мама (в шутку) показала новую профессию, которую стремится освоить малышка.

видео дня

В своем блоге в Instagram Свитолина поделилась фото, как дочь возится на кухне. Особенно ее заинтересовала кофемашина. "Моя бариста", - подписала снимок украинская теннисистка.

Элина Свитолина дочь - теннисистка показала новое фото с дочерью / фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина - личная жизнь

Элина Свитолина в 2018 году начала встречаться с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В феврале 2021 года в их отношениях произошла небольшая пауза, после которой пара объявила о помолвке.

В июле 2021 года Элина и Гаэль сыграли свадьбу, а в октябре 2022 года впервые стали родителями.

Свадебное фото Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об оценке актерского таланта Леси Никитюк. Известная украинская актриса Виталина Библив эмоционально прокомментировала ее работу.

Также украинский ведущий Юрий Горбунов признался, кто в его паре с Катей Осадчей первым затевает конфликты, а кто первым в их браке идет на примирение.

Читайте также:

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред