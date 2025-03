София Налчаджиоглу опубликовала пост, в котором опозорилась.

София, дочь Лорак/ Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и живет в РФ, София Налчаджиоглу решила похвастаться своим подарком к восьмому марта.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото себя в букетом красных тюльпанов и сделала подпись на теперь родном для нее русском языке. "Всех с 8 мартом", - написала неграмотная София Налчаджиоглу.

Дочь Лорак, которой в июне этого года исполняется 14 лет не знает элементарных правил грамматики.

Дочь Лорак показала букет / Скриншот Instagram/sonchik_sk

Позже ее отец опубликовал видео, где она гладит кота.

Дочь Лорак отдыхает в Турции / Скриншот Instagram/muratnalca

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

