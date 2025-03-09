Кратко:
- Как пишет дочь Лорак
- Что ей подарили на 8 Марта
Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и живет в РФ, София Налчаджиоглу решила похвастаться своим подарком к восьмому марта.
На своей странице в Instagram, она опубликовала фото себя в букетом красных тюльпанов и сделала подпись на теперь родном для нее русском языке. "Всех с 8 мартом", - написала неграмотная София Налчаджиоглу.
Дочь Лорак, которой в июне этого года исполняется 14 лет не знает элементарных правил грамматики.
Позже ее отец опубликовал видео, где она гладит кота.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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