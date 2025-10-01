"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

Ризатдинова рассказала о своем состоянии, с которым перестала справляться самостоятельно.

Анна Ризатдинова сейчас - гимнастка под капельницами рассказала о здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская художественная гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова призналась поклонникам, что находится в тяжелой ситуации. Долгое время она пыталась справиться этим самостоятельно, однако теперь нуждается в помощи специалистов.

Об этом спортсменка рассказала в своем блоге в Instagram. Ризатдинова опубликовала фото из больничной палаты под капельницей. "Это мое состояние вчера. Нет сил. Нет вдохновения. Нет энергии. Нет видения "Куда?". Нет смыслов. Нет мотивации. Все потерялось... И так уже где-то месяц", - написала она.

Проблемы Анны, вероятно, связаны с ее психоэмоциональным состоянием. Она пожаловалась на потерю контакта с собой, и отметила, что в похожем состоянии она была перед соревнованиями. "Я всегда была сильной. Но тут что-то конкретно выбило меня", - говорит гимнастка.

Анна Ризатдинова добавила, что обратилась к самоанализу, чтобы понять, что прежде помогало ей держаться. Однако подробности своего способа восстановления раскрывать не стала.

О персоне: Анна Ризатдинова Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

