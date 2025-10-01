"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

Вкратце:
- Анна Ризатдинова рассказала о проблемах
- Спортсменка поделилась деталями о своем состоянии
Украинская художественная гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова призналась поклонникам, что находится в тяжелой ситуации. Долгое время она пыталась справиться этим самостоятельно, однако теперь нуждается в помощи специалистов.
Об этом спортсменка рассказала в своем блоге в Instagram. Ризатдинова опубликовала фото из больничной палаты под капельницей. "Это мое состояние вчера. Нет сил. Нет вдохновения. Нет энергии. Нет видения "Куда?". Нет смыслов. Нет мотивации. Все потерялось... И так уже где-то месяц", - написала она.
Проблемы Анны, вероятно, связаны с ее психоэмоциональным состоянием. Она пожаловалась на потерю контакта с собой, и отметила, что в похожем состоянии она была перед соревнованиями. "Я всегда была сильной. Но тут что-то конкретно выбило меня", - говорит гимнастка.
Анна Ризатдинова добавила, что обратилась к самоанализу, чтобы понять, что прежде помогало ей держаться. Однако подробности своего способа восстановления раскрывать не стала.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный комик остался без жилья после тяжелой операции. Звезде "Лиги Смеха" Александру Венедчуку после кровоизлияния в мозг пришлось самостоятельно убирать последствия российской атаки.
Также украинская певица Настя Приходько сообщила о переходном этапе в жизни. Она с большим трудом отказалась от того, что сопровождало ее на протяжении 22 лет.
Читайте также:
- "Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему
- "Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни
- Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину
О персоне: Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред