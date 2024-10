Дочь Ани Лорак в ультракоротком дениме побывала на концерте матери.

София, дочь Лорак, стала ее копией / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Вы узнаете:

Как изменилась дочь Ани Лорак

Что носит дочь Ани Лорак

На кого похожа София Началджиоглу

Дочь когда-то украинской певицы, а теперь предательницы Ани Лорак – 13-летняя София, которая в последнее время изменилась до неузнаваемости, опубликовала ряд фотографий.

На своей странице в Instagram, тинейджер позировала в джинсовой мини-юбке, а также хвасталась концертом своей матери, запроданки Ани Лорак в террористической Москве.

"С концертом, мамуля", - подписала фото она.

В комментарии также пришел ее родной отец-турок Мурат Началджиоглу. "Моя бесконечная любовь", - написал он.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Стоит отметить, что девочка очень изменилась буквально за последний год. В комментариях, фоловеры подростка отметили, что она стала очень похожа на свою мать.

Напомним, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

