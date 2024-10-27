Вы узнаете:
- Как изменилась дочь Ани Лорак
- Что носит дочь Ани Лорак
- На кого похожа София Началджиоглу
Дочь когда-то украинской певицы, а теперь предательницы Ани Лорак – 13-летняя София, которая в последнее время изменилась до неузнаваемости, опубликовала ряд фотографий.
На своей странице в Instagram, тинейджер позировала в джинсовой мини-юбке, а также хвасталась концертом своей матери, запроданки Ани Лорак в террористической Москве.
"С концертом, мамуля", - подписала фото она.
В комментарии также пришел ее родной отец-турок Мурат Началджиоглу. "Моя бесконечная любовь", - написал он.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Стоит отметить, что девочка очень изменилась буквально за последний год. В комментариях, фоловеры подростка отметили, что она стала очень похожа на свою мать.
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Напомним, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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