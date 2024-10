"Пародия" : предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

Ани Лорак переоценила свои вокальные способности.

Ани Лорак не справилась с песней на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину и живет в стране-оккупанте, решила спеть легендарную песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You".

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала видео с концерта, на кадрах она показалась в черном длинном платье, длинных перчатках и с аккуратной укладкой.

"Для любого артиста прикоснуться к творчеству великой, любимой Уитни Хьюстон — большая честь и радость, но, когда тебе аккомпанирует сам Дэвид Фостер, легендарный продюсер и 16-кратный обладатель премии Grammy — это что-то невероятное", - написала Лорак под видео.

Но поклонники не оценили вокал певицы и написали множество негативных комментариев:

"До Уитни ей очень далеко!"; "До Хьюстон, как до луны и обратно"; "Не смогла даже дослушать..."; "Нет той силы и мощи голоса Уитни Хьюстон, пародия".

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

