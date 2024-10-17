"Пародия" : предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину и живет в стране-оккупанте, решила спеть легендарную песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You".
На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала видео с концерта, на кадрах она показалась в черном длинном платье, длинных перчатках и с аккуратной укладкой.
"Для любого артиста прикоснуться к творчеству великой, любимой Уитни Хьюстон — большая честь и радость, но, когда тебе аккомпанирует сам Дэвид Фостер, легендарный продюсер и 16-кратный обладатель премии Grammy — это что-то невероятное", - написала Лорак под видео.
Но поклонники не оценили вокал певицы и написали множество негативных комментариев:
"До Уитни ей очень далеко!";
"До Хьюстон, как до луны и обратно";
"Не смогла даже дослушать...";
"Нет той силы и мощи голоса Уитни Хьюстон, пародия".
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Вас может заинтересовать:
- "До чего докатилась": молодая жена молчуна Цекало тает на глазах
- Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре
- После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред