Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

Модель Джиджи Хадид поделилась очень эмоциональным фото.

Джиджи Хадид отправила трогательный комментарий сестре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gigihadid

Что случилось с Беллой Хадид

Почему сестра обратилась к ней

Белла Хадид поделилась трогательными фотографиями из больничной палаты, где она борется с болезнью Лайма, а её сестра-супермодель Джиджи выразила слова поддержки.

Как пишет Page Six, на нескольких фотографиях, опубликованных в Instagram в среду, Белла запечатлена под капельницей на больничной койке. На одном снимке она прикрывает рот от боли, а на другом — раскраснелась, прикрывая лоб повязкой.

Модель также поделилась фотографиями себя в пушистом комбинезоне с Пикачу, снимком с игрой в карты и снимком позднего ужина с пиццей на больничной койке. На последнем фото она съежилась в углу лифта с чашкой кофе. "Простите, я всегда пропадаю без вести, я люблю вас, ребята", — подписала она карусель.

30-летняя сестра Джиджи была одной из первых, кто оставил комментарий. "Я люблю тебя! Надеюсь, скоро ты будешь чувствовать себя сильной и здоровой, как ты того заслуживаешь" — написала она.

"Воин, борющийся с болезнью Лайма", — заметила мама Иоланда Хадид.

Супермодель подробно рассказала о "почти 15 годах невидимых страданий", но сказала, что это "стоило бы того", чтобы иметь возможность изливать любовь "из полной чаши" и быть собой "впервые в жизни".

О персоне: Джиджи Хадид Джелена Нура "Джиджи" Хадид - американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года. Джиджи участвовала в показах таких марок, как Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Также принимала участие в показах Victoria's Secret в 2015, 2016, 2018 и 2024 годах, сообщает Википедия.

