Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

Вкратце:
- Тарас Цымбалюк поделился новым видео
- Оно вдохновило Ольгу Сумскую поделиться ситуацией из жизни
Украинский актер Тарас Цымбалюк снял для своего блога забавное видео о том, какие способы могут придумать мужчины, чтобы обойти замечания своих возлюбленных. В качестве примера он привел запрет на сидение на постели в уличной одежде: в кадре Тарас сидит с наполовину спущенными штанами на кровати, задумчиво вглядываясь в смартфон.
Впрочем, у зарисовки Цымбалюка быстро появился конкурент - в комментариях к видео украинская актриса Ольга Сумская рассказала смешную историю, которая произошла с ней. Она в шутку пожаловалась на неназванного народного артиста, который был весьма нетактичен с ее подушкой.
"Как-то в поезде ехали с коллегами на кинофестиваль, и один известный народный артист зашел ко мне в купе поболтать. И сел в штанах [ягодицами] мне на подушку... Просидел так два часа", - возмутилась Сумская.
Другие комментаторы после истории актрисы покатились со смеху.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
