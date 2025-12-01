Укр
Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

Анна Подгорная
1 декабря 2025, 01:30
9
Сумская раскрыла курьезную ситуацию, которая произошла с ней в поезде.
Ольга Сумская
Ольга Сумская сейчас - актриса рассказала о курьезном случае в поезде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Вкратце:

  • Тарас Цымбалюк поделился новым видео
  • Оно вдохновило Ольгу Сумскую поделиться ситуацией из жизни

Украинский актер Тарас Цымбалюк снял для своего блога забавное видео о том, какие способы могут придумать мужчины, чтобы обойти замечания своих возлюбленных. В качестве примера он привел запрет на сидение на постели в уличной одежде: в кадре Тарас сидит с наполовину спущенными штанами на кровати, задумчиво вглядываясь в смартфон.

Впрочем, у зарисовки Цымбалюка быстро появился конкурент - в комментариях к видео украинская актриса Ольга Сумская рассказала смешную историю, которая произошла с ней. Она в шутку пожаловалась на неназванного народного артиста, который был весьма нетактичен с ее подушкой.

видео дня

"Как-то в поезде ехали с коллегами на кинофестиваль, и один известный народный артист зашел ко мне в купе поболтать. И сел в штанах [ягодицами] мне на подушку... Просидел так два часа", - возмутилась Сумская.

Другие комментаторы после истории актрисы покатились со смеху.

Тарас Цымбалюк
Ольга Сумская сейчас - актриса рассказала о курьезном случае в поезде / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее Главред рассказывал, что Ирину Федишин обыскали на украинской границе. Певица поделилась, чем именно она привлекла внимание пограничников, когда пыталась выехать в Варшаву.

Также Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви. Этот эпизод биографии актрисы заставил ее задуматься о дальнейших отношениях в ее жизни.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
