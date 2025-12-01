Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

Сумская раскрыла курьезную ситуацию, которая произошла с ней в поезде.

Ольга Сумская сейчас - актриса рассказала о курьезном случае в поезде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Тарас Цымбалюк поделился новым видео

Оно вдохновило Ольгу Сумскую поделиться ситуацией из жизни

Украинский актер Тарас Цымбалюк снял для своего блога забавное видео о том, какие способы могут придумать мужчины, чтобы обойти замечания своих возлюбленных. В качестве примера он привел запрет на сидение на постели в уличной одежде: в кадре Тарас сидит с наполовину спущенными штанами на кровати, задумчиво вглядываясь в смартфон.

Впрочем, у зарисовки Цымбалюка быстро появился конкурент - в комментариях к видео украинская актриса Ольга Сумская рассказала смешную историю, которая произошла с ней. Она в шутку пожаловалась на неназванного народного артиста, который был весьма нетактичен с ее подушкой.

"Как-то в поезде ехали с коллегами на кинофестиваль, и один известный народный артист зашел ко мне в купе поболтать. И сел в штанах [ягодицами] мне на подушку... Просидел так два часа", - возмутилась Сумская.

Другие комментаторы после истории актрисы покатились со смеху.

Ольга Сумская сейчас - актриса рассказала о курьезном случае в поезде / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

