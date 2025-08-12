Укр
Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

Алена Кюпели
12 августа 2025, 11:12
30
Бывшая депутатка и пловчиха - спортсменка Яна Клочкова, зарабатывает в оккупированном Крыму.
Яна Клочкова
Яна Клочкова работает в оккупированном Крыму / коллаж: Главред, фото: facebook.com/klochkova1

Кратко:

  • Чем сейчас занята Клочкова
  • Где она работает

Украинская титулованная пловчиха Яна Клочкова, которая в свое время поддерживала беглеца-президента Виктора Януковича, молчит о вторжении террористической России в Украину, а также переехала жить в оккупированный Крым, работает и зарабатывает в оккупированном Севастополе.

Об этом сказано в сюжете "Мы Украина плюс".

видео дня

Как сообщает ведущий, Клочкова живет в Севастополе с сыном и родителями. Как известно, предательница зарегистрировалась в российской социальной сети "ВКонтакте". Там она постит фото с пляжей и, как говорится в ролике, ее жизнь похожа на сплошной отпуск.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / Новый канал

Главред ранее разбирался в том, куда исчезла Клочкова и на что сейчас похожа ее жизнь.

Кроме того, Клочкова занимается в оккупированном Крыму разными фитнесс-направлениями и пропагандирует здоровый образ жизни.

Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.

Ранее Главред писал о том, куда пропала Александра Николаенко после замужества с миллиардером, и как выглядит сейчас.

О персоне: Яка Клочкова

Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка. Участница трёх летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008 (на последней в заплывах не участвовала).

В мае 2023 года стало известно, что Яна Клочкова переехала в Крым, но сама спортсменка не давала комментариев по поводу своего переезда. Она также позорно молчит о военном вторжении России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

