Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

Бывшая депутатка и пловчиха - спортсменка Яна Клочкова, зарабатывает в оккупированном Крыму.

https://glavred.info/starnews/plovchiha-klochkova-zarabatyvaet-v-okkupirovannom-sevastopole-chto-ona-delaet-10689059.html Ссылка скопирована

Яна Клочкова работает в оккупированном Крыму / коллаж: Главред, фото: facebook.com/klochkova1

Украинская титулованная пловчиха Яна Клочкова, которая в свое время поддерживала беглеца-президента Виктора Януковича, молчит о вторжении террористической России в Украину, а также переехала жить в оккупированный Крым, работает и зарабатывает в оккупированном Севастополе.

Об этом сказано в сюжете "Мы Украина плюс".

Как сообщает ведущий, Клочкова живет в Севастополе с сыном и родителями. Как известно, предательница зарегистрировалась в российской социальной сети "ВКонтакте". Там она постит фото с пляжей и, как говорится в ролике, ее жизнь похожа на сплошной отпуск.

Яна Клочкова / Новый канал

Главред ранее разбирался в том, куда исчезла Клочкова и на что сейчас похожа ее жизнь.

Кроме того, Клочкова занимается в оккупированном Крыму разными фитнесс-направлениями и пропагандирует здоровый образ жизни.

Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.

Ранее Главред писал о том, куда пропала Александра Николаенко после замужества с миллиардером, и как выглядит сейчас.

О персоне: Яка Клочкова Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка. Участница трёх летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008 (на последней в заплывах не участвовала). В мае 2023 года стало известно, что Яна Клочкова переехала в Крым, но сама спортсменка не давала комментариев по поводу своего переезда. Она также позорно молчит о военном вторжении России в Украину.

