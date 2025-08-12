Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

Кратко:
Украинская титулованная пловчиха Яна Клочкова, которая в свое время поддерживала беглеца-президента Виктора Януковича, молчит о вторжении террористической России в Украину, а также переехала жить в оккупированный Крым, работает и зарабатывает в оккупированном Севастополе.
Об этом сказано в сюжете "Мы Украина плюс".
Как сообщает ведущий, Клочкова живет в Севастополе с сыном и родителями. Как известно, предательница зарегистрировалась в российской социальной сети "ВКонтакте". Там она постит фото с пляжей и, как говорится в ролике, ее жизнь похожа на сплошной отпуск.
Главред ранее разбирался в том, куда исчезла Клочкова и на что сейчас похожа ее жизнь.
Кроме того, Клочкова занимается в оккупированном Крыму разными фитнесс-направлениями и пропагандирует здоровый образ жизни.
Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.
Ранее Главред писал о том, куда пропала Александра Николаенко после замужества с миллиардером, и как выглядит сейчас.
О персоне: Яка Клочкова
Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка. Участница трёх летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008 (на последней в заплывах не участвовала).
В мае 2023 года стало известно, что Яна Клочкова переехала в Крым, но сама спортсменка не давала комментариев по поводу своего переезда. Она также позорно молчит о военном вторжении России в Украину.
