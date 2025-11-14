После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

Кратко:
- Как сейчас выглядит Сандра Буллок
- Где она появилась
Голивудская актриса, которая относительно недавно потеряла своего любимого человека и перестала появляться на публике Сандра Буллок, попала в камеры.
По данным Page Six, Сандра Буллок впервые почти за год вышла в свет, катаясь по Лос-Анджелесу.
61-летняя актриса была сфотографирована за рулём автомобиля с 15-летним сыном Луисом на переднем пассажирском сиденье и их любимой белой собачкой по кличке Свити, выглядывающей из окна.
Звезда сериала "Мисс Конгениальность" редко появлялась на публике с тех пор, как её давний партнёр Райан Рэндалл умер от БАС.
Семья фотографа объявила о его смерти в заявлении в 2023 году.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трёх лет борьбы с БАС", — сообщила его семья.
Посмотреть фото актрисы можно тут
"Брайан решил заранее сохранить в тайне свою историю болезни, и те из нас, кто заботился о нём, сделали всё возможное, чтобы выполнить его просьбу", - писали тогда близкие партнеры Сандры.
В прошлом году Буллок исполнила последнее желание Рэндалла: его прах развеяли над рекой в Вайоминге.
В день, когда ему исполнилось бы 58 лет, актриса развеяла его прах над рекой Снейк в Джексон-Хоуле.
Последнее публичное появление обладательницы премии "Оскар" состоялось на арене Crypto.com, где она смотрела матч "Лейкерс" — "Пистонс". Она выглядела в хорошем расположении духа, смеялась и улыбалась, сидя в отдельной ложе.
Напомним, ранее актриса Сандра Буллок, была замечена во время редкого публичного выхода.
Напомним, ранее Главред писал о том, что возлюбленный Буллок Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа минувшего года после трехлетней борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Это на данный момент неизлечимое заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.
О персоне: Сандра Буллок
Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона".
В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.
