После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

Популярную актрису удалось сфотографировать на улицах города.

Сандра Буллок попала в камеры папарацци / Коллаж Главред, скриншот

Как сейчас выглядит Сандра Буллок

Где она появилась

Голивудская актриса, которая относительно недавно потеряла своего любимого человека и перестала появляться на публике Сандра Буллок, попала в камеры.

По данным Page Six, Сандра Буллок впервые почти за год вышла в свет, катаясь по Лос-Анджелесу.

61-летняя актриса была сфотографирована за рулём автомобиля с 15-летним сыном Луисом на переднем пассажирском сиденье и их любимой белой собачкой по кличке Свити, выглядывающей из окна.

Сандра Буллок появилась на улицах ЛА / ua.depositphotos.com

Звезда сериала "Мисс Конгениальность" редко появлялась на публике с тех пор, как её давний партнёр Райан Рэндалл умер от БАС.

Семья фотографа объявила о его смерти в заявлении в 2023 году.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трёх лет борьбы с БАС", — сообщила его семья.

"Брайан решил заранее сохранить в тайне свою историю болезни, и те из нас, кто заботился о нём, сделали всё возможное, чтобы выполнить его просьбу", - писали тогда близкие партнеры Сандры.

В прошлом году Буллок исполнила последнее желание Рэндалла: его прах развеяли над рекой в ​​Вайоминге.

В день, когда ему исполнилось бы 58 лет, актриса развеяла его прах над рекой Снейк в Джексон-Хоуле.

Сандра Буллок вышла на прогулку / EPA / UPG

Последнее публичное появление обладательницы премии "Оскар" состоялось на арене Crypto.com, где она смотрела матч "Лейкерс" — "Пистонс". Она выглядела в хорошем расположении духа, смеялась и улыбалась, сидя в отдельной ложе.

Напомним, ранее актриса Сандра Буллок, была замечена во время редкого публичного выхода.

Напомним, ранее Главред писал о том, что возлюбленный Буллок Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа минувшего года после трехлетней борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Это на данный момент неизлечимое заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.

О персоне: Сандра Буллок Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.

