Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

Первая леди Украины с большим теплом отозвалась о Ее Королевском Высочестве.

Принцесса Анна сейчас - зачем принцесса Анна приехала в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, t.me/FirstLadyOfUkraine

Кратко:

Первого октября принцесса Анна приехала в Киев

В компании Елены Зеленской она совершила ряд социально важных визитов

Сегодня с необъявленным визитом Украину посетила сестра короля Великобритании Чарльза ІІІ - Королевская принцесса Анна. Она была приглашена в Киев с просветительской миссией Министерством иностранных дел Украины.

Детали визиты принцессы Анны раскрыла в социальных сетях первая леди Украины Елена Зеленская. Она отметила, что основное внимание сестры британского короля было направлено на украинских детей, которые пострадали от российской агрессии, - известно, что Великобритания активно поддерживает инициативу Bring Kids Back UA, целью которой является возвращение детей из страны-оккупанта в Украину.

Первая леди и принцесса Анна вместе почтили память детей, которые погибли из-за российского вторжения и посетили Центр защиты прав детей, где пообщались с подростками, которые уже вернулись в родную страну.

Принцесса Анна сейчас - зачем принцесса Анна приехала в Украину / t.me/FirstLadyOfUkraine

"Встретилась в Киеве с Ее Королевским Высочеством Принцессой Анной – представительницей британской королевской семьи. Важно, что во время визита высокой гостьи мы много говорили о детях Украины. ... Благодарна Великобритании за неравнодушную позицию и поддержку в защите наших детей. Ведь для них лучшее, что может быть, – это мирное детство на родной земле. Делаем все, чтобы защитить это право", - написала Елена Зеленская.

Принцесса Анна сейчас - зачем принцесса Анна приехала в Украину / t.me/FirstLadyOfUkraine

О персоне: принцесса Анна Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

