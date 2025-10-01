Сестра короля Великобритании приехала в Киев: в чем цель визита

Принцесса Анна хотела привлечь внимание к травмирующему опыту детей, живущих на передовой.

Принцесса Анна посетила Киев с визитом / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Сестра короля Чарльза III прибыла в Киев с визитом

На детском мемориале принцесса Анна оставила плюшевого мишку в память о жертвах войны

Визит состоялся через несколько недель после поездки принца Гарри в столицу

Принцесса Великобритании Анна, сестра короля Чарльза III посетила Киев с необъявленным визитом. Во время визита она встретилась с президентом и первой леди, почтила память погибших детей и пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации.

Визит принцессы в Украину состоялся через несколько недель после того, как ее племянник принц Гарри, также совершил поездку в Киев, чтобы посетить раненых украинских ветеранов.

Как пишет Sky News, сестра короля посетила Киев по просьбе Министерства иностранных дел, чтобы продемонстрировать солидарность с детьми и семьями, которые столкнулись с ужасами российского вторжения.

Во время пребывания в Киеве принцесса вместе с первой леди Еленой Зеленской посетила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Михайловский златоверхий собор, где почтила память маленьких украинцев, чьи жизни оборвала Россия.

На детском мемориале Анна тоставила плюшевого мишку в память о детях, погибших в конфликте, сказав, что у ее дочери Зары Тиндалл была такая же игрушка.

Принцесса Анна приехала в Киев / скриншот

По словам Букингемского дворца, целью ее поездки было привлечь внимание к травмирующему опыту детей, живущих на передовой.

Кроме того, принцесса Анна посетила Центр защиты прав ребенка. Там она пообщалась с подростками, которых российские военные похитили из их домов, но которых впоследствии удалось вернуть на родину. Она также выразила благодарность сотрудникам центра, которые "неутомимо работают", чтобы воссоединить как можно больше детей со своими семьями.

В рамках визита принцесса Анна также провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Великобритании.

Принц Гарри / Инфографика: Главред

Визит принца Гарри в Киев

Как писал Главред, 12 сентября британский принц Гарри приехал в Киев. для поддержки украинских ветеранов и обсуждения реабилитационных инициатив в рамках своего фонда "Игры непокоренных". Он встретился с ветеранами в Национальном музее истории Украины, посетил аллею памяти погибших на Майдане Независимости и получил приглашение от главы реабилитационного центра "Superhumans".

Это был второй визит младшего сына короля Чарльза III в Украину с начала полномасштабной войны.

До этого принц Гарри посещал Украину в апреле 2025 года - это был его первый визит в страну. Тогда он посетил ортопедическую клинику Superhumans Center - во Львове.

