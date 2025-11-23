Укр
"Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

Анна Подгорная
23 ноября 2025, 22:34обновлено 23 ноября, 23:45
Онопка стала жертвой преступного сговора избранника и его мамы.
Снежана Онопка
Снежана Онопка сейчас - модель рассказала о муже-аферисте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

  • Два месяца назад Снежана Онопка обвенчалась с мужчиной по имени Станислав Милич
  • Мужчина, по словам модели, оказался аферистом

Украинская супермодель Снежана Онопка в июне 2024 года во второй раз вышла замуж. В начале сентября 2025-го она объявила о венчании с избранником.

Увы, семейное счастье Снежаны продлилось недолго: ее муж оказался аферистом - вместе со своей матерью мужчина обокрал модель и бросил ее одну в больнице. "Это не мужчина. Это тварь и просто не человек! Станислав Милич вместе со своей матерью меня обокрали. Его мать Людмила Зубкова. Это конченые люди, я проклинаю тот день, когда его встретила", - написала Онопка в своем блоге в Instagram.

Модель оказалась не единственной жертвой Станислава и его матери. Онопка пообещала раскрыть детали несчастья, которое с ней произошло с подачи бывшего возлюбленного, когда поправит свое здоровье - последний месяц она сильно болеет.

Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем
Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем / фото: instagram.com/snejanaonopka15
Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем
Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем / фото: instagram.com/snejanaonopka15
Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем
Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем / фото: instagram.com/snejanaonopka15

"Мне теперь плевать, он для меня умер сегодня, когда повез в больницу, отказался вернуть украденные вещи, и оставил на улице, зная, что я не могу сама идти, и побежал домой воровать вещи. Разве это можно понять и простить? И как только я заболела, у него резко появились проблемы, были украдены якобы две машины, и человек стал жить у матери. Удобно, правда?" - поделилась Снежана Онопка.

Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем
Снежана Онопка рассказала о проблемах с мужем / фото: instagram.com/snejanaonopka15

О персоне: Снежана Онопка

Снежана Онопка - украинская супермодель. Участвовала в модных показах во всех мировых фэшн-столицах - Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, снималась для популярных глянцев. Стала первой моделью украинского происхождения, которая дважды попала на обложку Vogue. Была лицом японского косметического бренда Shiseido и косметической марки Dior.

