Путинистам Киркорову и Баскову высказали правду о войне — детали

Геннадий Витер рассказал, как терроризировал кремлевских артистов.

Филипп Киркоров и Николай Басков поддерживают вторжение РФ в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Украинский певец дозвонился до Киркорова и Баскова

Что он им сказал

Украинский певец и продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения пытался достучаться до российских артистов. В программе "Мені цікаво" он признался, что буквально обрывал телефоны и соцсети Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

По словам певца, он неоднократно звонил и писал российским звездам-путинистам, высказывая все, что о них думает.

"Всех терроризировал, и Киркорова, и Баскова... И звонил, и писал. Киркоров уже дважды менял номер телефона именно из-за меня... Telegram не менял, чтобы было куда стучаться дальше", — рассказал Витер.

Филипп Киркоров / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Артист отметил, что многие его знакомые из российского шоу-бизнеса поддались пропаганде. Они пытались убеждать его, что в Украине "жрут детей" и "выгоняют русскую церковь".

Также Геннадий сообщил, что за такие действия попал в санкционный список РФ как "невъездной" на 49 лет. Причем это пришлось оформить дважды — впервые его внесли не под настоящей фамилией.

Басков и Киркоров поддерживают Путина / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Даже Вова Остапчук мне звонил, говорил: "Я посмотрел этот список и не понимаю, как ты туда попал?" Говорю: "Это просто умение говорить то, что ты думаешь", — заключил Витер.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

