"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

Кристина Трохимчук
3 ноября 2025, 13:49
Екатерина Никитина рассказала о сложном периоде в жизни.
Екатерина Никитина
Екатерина Никитина отреагировала на хейт в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Никитина

Украинская актриса и юмористка "Женского квартала" Екатерина Никитина призналась, что очень чувствительна к критике в социальных сетях. В интервью 1+1 девушка рассказала, как научилась отстаивать себя и что ей помогает держать эмоциональное равновесие.

По словам Никитиной, современные девушки часто чувствуют на себе давление общества и социальных сетей. Актриса считает, что не стоит ориентироваться на картинку в Instagram, ведь она часто бывает ложной, поэтому откровенно поделилась своими переживаниями, которые обычно скрывает от публики.

"Я вижу в Instagram, как многие девушки сравнивают себя с другими, с теми, кто уже отдыхает на Мальдивах или имеет идеальную жизнь. Но мы не видим, через что эти люди прошли. И мне захотелось поделиться, что тоже, как и все, прохожу тяжелые моменты. Просто я не всегда это показываю: не выкладываю, когда споткнулась, разбила колено или с кем-то поссорилась. Но проблемы есть у каждого. Я хотела напомнить, что Instagram это такая витрина, а не реальность", — рассказала Екатерина.

Екатерина Никитина
Екатерина Никитина - Женский квартал / фото: instagram.com, Екатерина Никитина

После публикации про тяжелое эмоциональное состояние юмористка получила неоднозначную реакцию подписчиков. Никитина даже описала портрет своего обычного хейтера.

"Единственное, что было из негатива это комментарии от мужчин, которые писали что-то вроде: "Сколько можно плакать, опять сопли". Я не обращаю внимание на такое. Это, скорее, мальчики, а не мужчины, это те, кто еще не научился признавать эмоции, или считает слезы проявлением слабости", — высказалась она.

Актриса призналась, что когда-то ее сильно цепляли негативные комментарии, но сейчас она научилась справляться с хейтом.

Екатерина Никитина
Екатерина Никитина - личная жизнь / фото: instagram.com, Екатерина Никитина

"Если человек пришел в мое пространство, чтобы облить меня грязью, я имею право его оттуда убрать. И я блокирую таких. У меня уже более тысячи заблокированных аккаунтов. И это действительно работает, я освобождаю пространство для себя и своих людей", — поделилась своим методом Никитина.

Также Екатерина рассказала, что помогает ей поддерживать стабильное эмоциональное состояние. Актриса занимается спортом и ищет позитивные эмоции в творчестве.

"Меня держат три вещи - работа, спорт и вкусная еда. Работа возвращает к жизни и не дает зацикливаться на проблеме; творчество приносит удовольствие. Спорт добавляет внутренней и физической силы. А еда это ресурс, топливо, которое помогает двигаться. Это такой мой способ держаться на плаву, не терять себя", - подытожила Никитина.

Ранее Главред сообщал, что звезда Квартала 95 высказался о беременности жены. В июле 2025 года жена комика и шоумена Юрия Ткача подогрела слухи о новой беременности - в социальных сетях она опубликовала фото с гендер-пати, в котором поклонники разглядели намек на скорое пополнение в семье.

Также украинская актриса и юмористка Женского Квартала Александра Машлятина призналась, как ей и ее семье удалось пережить ранее ее родного брата. Алексей воюет и во время обороны Украины от России был сильно ранен.

Что такое Женский Квартал?

Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

