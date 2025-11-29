"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном наряде

Вы узнаете:
- Тина Кароль ответила на вопросы поклонников
- Певица показала новое фото с сыном
Украинская певица Тина Кароль решила ответить на вопросы своих поклонников в Instagram. Артистка поделилась личным и даже показала своего повзрослевшего сына Вениамина во время редкой встречи.
Как известно, Вениамин Огир сейчас живет и учится в британском учебном заведении Repton Preparatory School по направлениям экономика, политология и бизнес. В ноябре произошло редкое воссоединение семьи — во время встречи Тина сделала фотографию с повзрослевшим сыном в зеркале своего дома.
Кароль продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в облегающем сером костюме. Волосы звезда собрала в тугой пучок. Во время селфи Тина нежно держала сына за руку и улыбалась, глядя на них обоих на экране телефона. Возмужавший Вениамин был в удобном домашнем образе — черной футболке и серых штанах.
Поклонники с восторгом отреагировали на новые фотографии звездного семейства.
"Вау! Словно не сын, а ухажер!"
"Вау, ну прямо очень на отца похож!"
"Очень на вас похожий. Буси наши"
Певица также отметила, что сын является ее мотивацией не опускать руки в сложных ситуациях, ведь ей надо обеспечить будущее ребенку и содержать большой коллектив.
"Держит ответственность за то, что надо зарабатывать на хлеб. Я все же мама и забочусь о сыне. Поэтому не имею права на слабость, хотя очень хочется", — сказала она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 29 ноября страна-террорист Россия активно атаковала Украину дронами, а утром нанесла мощный удар по Киеву. Украинские звезды эмоционально отреагировали на обстрел столицы – Главред рассказал, как они пережили эту страшную ночь.
Также российский певец Григорий Лепс пожаловался на своих детей. Младшие дети артиста, 18-летняя Николь и 15-летний Иван, с комфортом проживают в Европе вместе с матерью Анной Шаплыковой. Путинист в отчаянии, ведь ему не удается вложить в головы детям тезисы российской пропаганды.
Вас может заинтересовать:
- "Абсолютно не рад": путинист Лепс пожаловался на непатриотичных детей
- "Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой
- Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред