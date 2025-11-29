"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном наряде

Певица Тина Кароль показала редкую встречу с единственным ребенком.

Тина Кароль с сыном Вениамином / фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль ответила на вопросы поклонников

Певица показала новое фото с сыном

Украинская певица Тина Кароль решила ответить на вопросы своих поклонников в Instagram. Артистка поделилась личным и даже показала своего повзрослевшего сына Вениамина во время редкой встречи.

Как известно, Вениамин Огир сейчас живет и учится в британском учебном заведении Repton Preparatory School по направлениям экономика, политология и бизнес. В ноябре произошло редкое воссоединение семьи — во время встречи Тина сделала фотографию с повзрослевшим сыном в зеркале своего дома.

Тина Кароль и Вениамин Огир / фото: instagram.com, Тина Кароль

Кароль продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в облегающем сером костюме. Волосы звезда собрала в тугой пучок. Во время селфи Тина нежно держала сына за руку и улыбалась, глядя на них обоих на экране телефона. Возмужавший Вениамин был в удобном домашнем образе — черной футболке и серых штанах.

Поклонники с восторгом отреагировали на новые фотографии звездного семейства.

"Вау! Словно не сын, а ухажер!"

"Вау, ну прямо очень на отца похож!"

"Очень на вас похожий. Буси наши"

Тина Кароль показала сына / фото: instagram.com, Тина Кароль

Певица также отметила, что сын является ее мотивацией не опускать руки в сложных ситуациях, ведь ей надо обеспечить будущее ребенку и содержать большой коллектив.

"Держит ответственность за то, что надо зарабатывать на хлеб. Я все же мама и забочусь о сыне. Поэтому не имею права на слабость, хотя очень хочется", — сказала она.

Тина Кароль / Главред

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

