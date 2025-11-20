"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

Меган Маркл приоткрыла завесу своей личной жизни с принцем Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл частые "гости" светских хроник / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл в восторге от бесконечной поддержки принца Гарри и рассказала, как он её любит "смелой" любовью.

"Никто в мире не любит меня больше, чем он, поэтому я знаю, что он всегда будет меня поддерживать", — сказала 44-летняя Маркл, которую цитирует Page Six.

"Он любит меня так смело, всецело, и у него другая точка зрения, потому что он видит то, чего я не вижу".

Принц Гарри и Меган Маркл уже долгое время вместе / фото: instagram.com, Меган Маркл

Описывая отношения между ней и Гарри, она пояснила: "В нём есть этот детский интерес и игривость. Меня это так привлекало, и он пробудил это во мне. Это отражается во всех аспектах нашей жизни. Даже в бизнесе я хочу, чтобы мы играли, веселились, исследовали мир и были креативны".

Её комментарии, восхваляющие их отношения, появились всего через несколько недель после того, как источники сообщили Page Six, что у пары нет тонкости в бизнесе, и Голливуд "охладел" к ним.

Пара воспитывает двоих детей / фото: instagram.com, sussexroyal

"Они просто безнадежны в профессиональной сфере", — добавил источник.

Звезда "Форс-мажоров" намекнула на свой предстоящий спецвыпуск Netflix "С любовью, Меган: Праздничное торжество", премьера которого состоится в следующем месяце. В трейлере они целуются.

Герцогиня Сассекская с нетерпением ждала окончания своего проекта, а те, кто с ней работал, возможно, рады его окончанию.

В январе 2025 года в Vanity Fair цитировался анонимный источник, работавший в медиапроектах, который сказал, что опыт общения с Маркл был "очень, очень, очень ужасным. Очень болезненным".

Ранее стало известно о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

