Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

- Наталья Могилевская заговорила о травмах дочери Мишель
- Певица показала ее новое фото
Известная украинская певица Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери Мишель и заговорила о детских травмах.
На своей странице в Instagram артистка поделилась, что Мишель пережила много травм после начала полномасштабной войны в Украине.
Могилевская подчеркнула, что после удочерения Мишель и Софии, она старалась создать комфортные условия для девочек, также Наталья много разговаривала со старшей дочерью.
"Моя старшая дочь прошла через войну, одиночество, приют и, конечно, что ей нужна была поддержка и помощь - и я просто брала ее на руки и качала ее, будто она до сих пор маленькая. Я видела, как ей это помогает - она плачет, она расслабляется и будто возвращается в детство, в мамины объятия и это очень важно", - поделилась артистка.
На фото, которое показала певица, заметно, как подросла Мишель, отрастила волосы и стала блондинкой.
"Тяжелые моменты научили нас ценить то, что успокаивает и оберегает. Для нас настоящей опорой стали объятия, такие теплые и надежные!" - добавила Наталья.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
