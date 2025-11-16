Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

Дочь Натальи Могилевской поменяла цвет волос.

Наталья Могилевская рассказала о воспитании детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская заговорила о травмах дочери Мишель

Певица показала ее новое фото

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери Мишель и заговорила о детских травмах.

На своей странице в Instagram артистка поделилась, что Мишель пережила много травм после начала полномасштабной войны в Украине.

Могилевская подчеркнула, что после удочерения Мишель и Софии, она старалась создать комфортные условия для девочек, также Наталья много разговаривала со старшей дочерью.

"Моя старшая дочь прошла через войну, одиночество, приют и, конечно, что ей нужна была поддержка и помощь - и я просто брала ее на руки и качала ее, будто она до сих пор маленькая. Я видела, как ей это помогает - она плачет, она расслабляется и будто возвращается в детство, в мамины объятия и это очень важно", - поделилась артистка.

Наталья Могилевская со старшей дочерью / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

На фото, которое показала певица, заметно, как подросла Мишель, отрастила волосы и стала блондинкой.

"Тяжелые моменты научили нас ценить то, что успокаивает и оберегает. Для нас настоящей опорой стали объятия, такие теплые и надежные!" - добавила Наталья.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

