Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочь

Кратко:
- Как выглядит дочь Мэрайи Кэрри
- Что они записали на видео
Дочь Мэрайи Кэри, Монро, стала точной копией своей матери во время съемок весёлого GRWM в TikTok во вторник.
Как пишет The Daily Mail, 56-летняя певица воспитывает 14-летних близнецов, Мороккана и Монро, вместе со своим бывшим мужем Ником Кэнноном. В своих социальных сетях Мэрайя опубликовала трогательное видео, на котором они с Монро вместе наносят макияж.
Обе, одетые в красные халаты Versace, мать и дочь экспериментировали с косметикой во время съемок забавного ролика.
"GRWM и икра!", — подписала она видео.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что мама популярной американской певицы Мэрайи Кэри Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных.
Ранее также американская певица, автор песен и продюсер Мэрайя Кэрри появилась на публике. Певица вышла спеть песню в качестве приглашенной звезды на концерте американской рэпперши Алиссы Мишель Стивенс, известной как Big Latto. Она могла едва двигаться
Вас также может заинтересовать:
- Мэрайя Кэрри в дизайнерском платье залезла в воду на зимней улице
- Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе
- "Самая ленивая певица": Мэрайя Кэрри озадачила своим поведением на концерте
О персоне: Мэрайя Кэрри
Мэрайя Кэрри стала первой певицей, чьи первые пять синглов попали на вершину Американского чарта США Billboard Hot 100. Мэрайя является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц 1990-x и 2000-х.
У Мэрайи Кэри двое детей от брака с Ником Кэнноном, двойня (сын и дочь) — Скотт Кэннон и Монро Кэннон.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред