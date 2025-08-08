Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочь

Они вместе собирались и делали макияж в ярких халатах известного бренда.

Дочь Мэрайи Кэрри очень похожа на свою мать / Коллаж Главред, фото Instagram/mariahcarey

Как выглядит дочь Мэрайи Кэрри

Что они записали на видео

Дочь Мэрайи Кэри, Монро, стала точной копией своей матери во время съемок весёлого GRWM в TikTok во вторник.

Как пишет The Daily Mail, 56-летняя певица воспитывает 14-летних близнецов, Мороккана и Монро, вместе со своим бывшим мужем Ником Кэнноном. В своих социальных сетях Мэрайя опубликовала трогательное видео, на котором они с Монро вместе наносят макияж.

Мэрайя Кэрри / Instagram

Обе, одетые в красные халаты Versace, мать и дочь экспериментировали с косметикой во время съемок забавного ролика.

"GRWM и икра!", — подписала она видео.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что мама популярной американской певицы Мэрайи Кэри Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных.

Ранее также американская певица, автор песен и продюсер Мэрайя Кэрри появилась на публике. Певица вышла спеть песню в качестве приглашенной звезды на концерте американской рэпперши Алиссы Мишель Стивенс, известной как Big Latto. Она могла едва двигаться

О персоне: Мэрайя Кэрри Мэрайя Кэрри стала первой певицей, чьи первые пять синглов попали на вершину Американского чарта США Billboard Hot 100. Мэрайя является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц 1990-x и 2000-х. У Мэрайи Кэри двое детей от брака с Ником Кэнноном, двойня (сын и дочь) — Скотт Кэннон и Монро Кэннон.

