"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

Виталий Бородин пригрозил Алле Пугачевой.

Алла Пугачева попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Виталий Бородин проводит расследование о Пугачевой

Чего он добивается

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте РФ Виталий Бородин поддержал путиниста Эдгарда Запашного, который предложил лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки.

На своей странице в Telegram Бородин пообещал раскрыть расследование с разоблачением певицы. Путинист уверен, что за восхваление Джохара Дудаева Пугачеву нужно признать иноагентом.

Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Народный артист России Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу интервью Пугачевой. Согласен полностью, пока в России не возбудят уголовное дело против Пугачевой, ничего не поменяется. Мы так и будем делать вид, что ничего не происходит, а запад будет делать свое - вносить раскол в наше общество через таких Пугачевых, Галкиных и им подобным. В ближайшее время выйдет наше расследование, там будет все, что люди не знали о ней. Все все увидят", - написал Бородин.

Виталий Бородин о Алле Пугачевой / фото: скрин t.me, Виталий Бородин

Позиция Аллы Пугачевой

Российская певица еще в начале полномасштабной войны в Украине переехала из страны-террориста РФ жить в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Артистка назвала россиян, которые осудили ее, "холопами" и "рабами". Иногда Примадонна поддерживает украинцев в соцсетях.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

