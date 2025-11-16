"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

Вы узнаете:
- Виталий Бородин проводит расследование о Пугачевой
- Чего он добивается
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте РФ Виталий Бородин поддержал путиниста Эдгарда Запашного, который предложил лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки.
На своей странице в Telegram Бородин пообещал раскрыть расследование с разоблачением певицы. Путинист уверен, что за восхваление Джохара Дудаева Пугачеву нужно признать иноагентом.
"Народный артист России Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу интервью Пугачевой. Согласен полностью, пока в России не возбудят уголовное дело против Пугачевой, ничего не поменяется. Мы так и будем делать вид, что ничего не происходит, а запад будет делать свое - вносить раскол в наше общество через таких Пугачевых, Галкиных и им подобным. В ближайшее время выйдет наше расследование, там будет все, что люди не знали о ней. Все все увидят", - написал Бородин.
Позиция Аллы Пугачевой
Российская певица еще в начале полномасштабной войны в Украине переехала из страны-террориста РФ жить в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Артистка назвала россиян, которые осудили ее, "холопами" и "рабами". Иногда Примадонна поддерживает украинцев в соцсетях.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
