Умер популярный российский актер Иван Краско

В террористической России скончался популярный российский актер Иван Краско.

https://glavred.info/starnews/umer-populyarnyy-rossiyskiy-akter-ivan-krasko-10688390.html Ссылка скопирована

Умер Иван Краско / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

От чего умер Иван Краско

Сколько ему было лет

Стало известно о том, что скончался советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, Иван Краско.

Как сообщают российские пропагандисты, на момент смерти ему было 94 года.

видео дня

В августе Иван Краско попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Народный артист РФ потерял сознание на даче. Врачи пытались стабилизировать состояние актера, но сегодня его сердце остановилось.

Умер Иван Краско / Фото ТАСС

Наиболее крупными работами, сделавшими Краско широко известным, стали ленты "Господин оформитель" (1988), где он сыграл послушного слугу, "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001), где он побывал спасателем Владимира Ленина, сериал "Улицы разбитых фонарей 6" (2004), где актер предстал в образе полковника.

Иван Краско о войне в Украине:

Что касается позиции актера по поводу военного вторжения России в Украину, то в 2022 году Краско сказал в интервью, что не будет препятствовать мобилизации собственных сыновей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

22 июля звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по группе Black Sabbath и проведения большого прощального концерта для фанатов.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Иван Краско Иван Краско - советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, писатель. Народный артист Российской Федерации (1992). В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме "Балтийское небо" и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме "Сержант милиции".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред