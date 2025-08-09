Кратко:
- От чего умер Иван Краско
- Сколько ему было лет
Стало известно о том, что скончался советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, Иван Краско.
Как сообщают российские пропагандисты, на момент смерти ему было 94 года.
В августе Иван Краско попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Народный артист РФ потерял сознание на даче. Врачи пытались стабилизировать состояние актера, но сегодня его сердце остановилось.
Наиболее крупными работами, сделавшими Краско широко известным, стали ленты "Господин оформитель" (1988), где он сыграл послушного слугу, "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001), где он побывал спасателем Владимира Ленина, сериал "Улицы разбитых фонарей 6" (2004), где актер предстал в образе полковника.
Иван Краско о войне в Украине:
Что касается позиции актера по поводу военного вторжения России в Украину, то в 2022 году Краско сказал в интервью, что не будет препятствовать мобилизации собственных сыновей.
Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.
Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.
О персоне: Иван Краско
Иван Краско - советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, писатель. Народный артист Российской Федерации (1992). В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме "Балтийское небо" и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме "Сержант милиции".
