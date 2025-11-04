Укр
Ушла из жизни легенда Голливуда: трижды номинантка "Оскара" не дожила до 90-летия

Кристина Трохимчук
4 ноября 2025, 11:23
55
Американская актриса Дайан Ледд умерла в своем доме в Калифорнии.
Диана Ледд
Даяна Ледд умерла в Калифорнии / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Умерла актриса Дайана Ледд
  • Чем она известна

Американская актриса Дайан Ледд, известная своими яркими и темпераментными ролями в фильмах "Алиса здесь больше не живет", "Дикие сердцем" и "Слабая роза", умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила ее дочь, лауреатка "Оскара" Лора Дерн, передает The Hollywood Reported.

Причина смерти известной актрисы до сих пор неизвестна. Дочь рассказала, что ее звездная мама ушла из жизни в своем доме в Охай, Калифорния.

видео дня

"Моя невероятная героиня и самая дорогая мама ушла из жизни сегодня утром в своем доме в Охай, Калифорния. Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и душой, которую можно только представить в мечтах. Она теперь летает со своими ангелами", - сообщила Лора.

Диана Ледд
О смерти Дайаны Ледд сообщила дочь / фото: imdb.com

Дайан Ледд - фильмография

Дайан Ледд была одной из самых известных представительниц классического Голливуда. Ее актерская манера сочетала силу, уязвимость, юмор и обаяние. Ледд также была двоюродной сестрой драматурга Теннесси Уильямса и бывшей женой актера Брюса Дерна, с которым прожила девять лет.

Настоящий прорыв в карьере Ледд произошел после роли Фло - острой на язык официантки в фильме Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет". Критики отмечали ее невероятную харизму и остроумие, а зрители запомнили ее благодаря колоритным цитатам и жизнерадостному темпераменту.

Диана Ледд
Дайана Ледд - фильмы и сериалы / фото: imdb.com

За свою долгую карьеру Ледд снялась в десятках кино- и телепроектов, оставшись одной из самых ярких фигур американского кинематографа. Дайан была трижды номинирована на премию "Оскар", а также получила престижные премии "Золотой глобус" и "BAFTA".

Дайан Ледд - личная жизнь

Личная жизнь американской актрисы Дайан Ледд была достаточно насыщенной. В 1960 году она вышла замуж за актера Брюса Дерна, с которым имеет двух дочерей: старшая, Дайан, умерла в детстве, а младшая, Лора Дерн, пошла по стопам родителей и стала известной актрисой. После развода с Дерном в 1969 году Ледд еще дважды выходила замуж. С 1999 года ее мужем является Роберт Чарльз Хантер. Стоит также отметить, что Дайана Ледд является родственницей выдающегося драматурга Теннесси Уильямса.

Диана Ледд
Дайана Ледд - муж / фото: imdb.com

Ранее Главред сообщал, что в возрасте 100 лет умерла известная американская актриса Джун Локхарт. Звезда умерла в четверг, 23 октября. Знаменитость ушла из жизни по естественным причинам. В последние минуты рядом с актрисой находились ее дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна.

Также Голливуд потрясла трагическая новость: стало известно о смерти популярной голливудской актрисы Дайан Китон. Здоровье Дайан Китон стремительно ухудшалось в последние месяцы перед ее смертью. Друг актрисы рассказал, что "она очень внезапно заболела, что стало душераздирающей трагедией для всех, кто ее любил".

