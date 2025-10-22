Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

Алена Кюпели
22 октября 2025, 22:52
52
Вопрос подписчицы триггернул танцовщицу Санту Димопулос.
Санта Димопулос
Санта Димопулос рассказала о сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Кратко:

  • Какой вопрос про сына триггернул Димопулос
  • Какой секрет она раскрыла

Танцовщица Санта Димопулос, которая живет в Дубае и проводит лето на самых тусовочных курортах Европы, разозлилась на подписчицу, которая задала ей простой вопрос о старшем сыне женщины.

На своей странице в Instagram, Димопулос, которая продает туры, в которых учит, как "подниматься со дна", танцовщица устроила сессию вопросов и ответов с подписчиками.

видео дня

Одна из фоловеров спросила ее, почему 16-летний сын, которого та родила от ведущего Андрея Джеджулы, не живет с ней, а выбрал остаться с отцам в Киеве. "Дети - это отдельная вселенная, не наша собственность. В 16 он решил жить сам и я с уважением отпустила", - выдала она.

Она также назвала своего несовершеннолетнего сына "мужчиной" и удивила тем, что, оказывается, в 16 лет ребенок - уже мужчина и не должен жить с мамой.

"Ему, кстати, через несколько дней 17. Как вы считаете, до скольки лет мужчина должен жить с мамой? Есть какой-то норматив", - спрашивает она.

Димопулос разозлилась на подписчицу
Димопулос разозлилась на подписчицу / Фото Instagram/santa dimopulos

"И ваш интерес о чем? Про заботу или про представление, что все должны жить по сценарию", - удивила она.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление. Блогерша и некогда "певица", отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дала "дельный" совет, основанный на ее личном опыте. "Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - написала тогда разведенный лайф-коуч Димопулос.

Ранее также Димопулос анонсироввала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Санда Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Санта Димопулос новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

23:08Война
США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

22:58Мир
США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

22:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Последние новости

23:27

Как получить свет без генератора: простой способ с автомобильным аккумулятором

23:08

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

22:58

США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

22:52

В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

22:41

"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
22:34

Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

22:28

Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

22:21

США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

21:52

Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцамВидео

Реклама
21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

21:01

Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный методВидео

20:53

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии актуально

20:50

Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

20:44

Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

20:34

Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советыВидео

20:25

Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результатВидео

20:02

Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

19:43

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на СечиВидео

Реклама
19:21

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:00

Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

18:53

Где и насколько завтра будут выключать свет: подробности от "Укрэнерго"

18:39

Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецептВидео

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробностиВидео

18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

Реклама
15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять