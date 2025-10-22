В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

Кратко:
- Какой вопрос про сына триггернул Димопулос
- Какой секрет она раскрыла
Танцовщица Санта Димопулос, которая живет в Дубае и проводит лето на самых тусовочных курортах Европы, разозлилась на подписчицу, которая задала ей простой вопрос о старшем сыне женщины.
На своей странице в Instagram, Димопулос, которая продает туры, в которых учит, как "подниматься со дна", танцовщица устроила сессию вопросов и ответов с подписчиками.
Одна из фоловеров спросила ее, почему 16-летний сын, которого та родила от ведущего Андрея Джеджулы, не живет с ней, а выбрал остаться с отцам в Киеве. "Дети - это отдельная вселенная, не наша собственность. В 16 он решил жить сам и я с уважением отпустила", - выдала она.
Она также назвала своего несовершеннолетнего сына "мужчиной" и удивила тем, что, оказывается, в 16 лет ребенок - уже мужчина и не должен жить с мамой.
"Ему, кстати, через несколько дней 17. Как вы считаете, до скольки лет мужчина должен жить с мамой? Есть какой-то норматив", - спрашивает она.
"И ваш интерес о чем? Про заботу или про представление, что все должны жить по сценарию", - удивила она.
Ранее Главред писал о том, что Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление. Блогерша и некогда "певица", отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дала "дельный" совет, основанный на ее личном опыте. "Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - написала тогда разведенный лайф-коуч Димопулос.
Ранее также Димопулос анонсироввала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.
О персоне: Санда Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
