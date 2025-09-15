"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

Читайте больше:
- Почему Валерия Харчишина признали непригодным
- При каком условии он готов пойти воевать
Украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин непригоден к военной службе. В 2021 году он перенес операцию: врачи заподозрили у музыканта онкологию, и удалили орган, который был поврежден еще в 2007 году в страшном ДТП. Это и стало предлогом для списания из армии.
Харчишин во время полномасштабной войны посвятил себя помощи украинским защитникам - он выступает для них, а также собирает большие средства на их нужды. Впрочем, при необходимости Валерий не планирует останавливаться на этом.
В беседе с Алиной Доротюк Харчишин рассказал, при каких обстоятельствах может сам встать на защиту нашей страны. "Если будет идти речь о ближнем бое. И будет не до пения, не до концертов, не до сбора средств, уже некому собирать. Ты будешь на себя. Вот оружие, вот враг", - отметил он.
О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
