"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

Валерий Харчишин списан из армии.

Валерий Харчишин сейчас - артист высказался о возможной службе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Почему Валерия Харчишина признали непригодным

При каком условии он готов пойти воевать

Украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин непригоден к военной службе. В 2021 году он перенес операцию: врачи заподозрили у музыканта онкологию, и удалили орган, который был поврежден еще в 2007 году в страшном ДТП. Это и стало предлогом для списания из армии.

Харчишин во время полномасштабной войны посвятил себя помощи украинским защитникам - он выступает для них, а также собирает большие средства на их нужды. Впрочем, при необходимости Валерий не планирует останавливаться на этом.

В беседе с Алиной Доротюк Харчишин рассказал, при каких обстоятельствах может сам встать на защиту нашей страны. "Если будет идти речь о ближнем бое. И будет не до пения, не до концертов, не до сбора средств, уже некому собирать. Ты будешь на себя. Вот оружие, вот враг", - отметил он.

Валерий Харчишин сейчас - артист высказался о возможной службе / Скриншот YouTube

О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

