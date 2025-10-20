'Выхаркивает последствия': актер-военный резко 'проехался' по Цимбалюку

Вы узнаете:
Украинский актер Владимир Ращук, который сейчас является военнослужащим ВСУ, высказался об известном актере и главном герое шоу "Холостяк" Тарасе Цимбалюке. В интервью "Коротко про" он рассказал, почему защитники Украины не воспринимают Тараса в роли военных, и какие последствия его могут ждать.
На интервью вспомнили о скандале, который произошел с Цимбалюком ранее. Актер-военный Даниил Мирешкин высказался, что Тарас не имел права надевать военную форму "Азова". Мирешкин отметил, что актер не имеет отношения к украинской армии и испортил свою репутацию дружбой с Анной Алхим. Владимир поддержал своего коллегу, отметив, что военных в фильмах должны играть только актеры, которые видели фронт.
"Это очень тяжелая тема и очень неоднозначная. Я считаю, что военных должны играть военные. Тем более, у нас достаточное количество ребят, которые ушли из нашей гражданской профессии защищать страну, и они достойны того, чтобы именно они такие роли играли", - ответил на вопрос военный.
Ращук рассказал, насколько ценными для защитников являются их награды, полученные кровью и потом в настоящем бою. Он вспомнил свои эмоции после получения берета и сравнил выполнение ролей военных гражданскими с изменой с женой военного, пока он на войне.
"Если им позволяет совесть надевать форму, к которой они не имеют отношения, шевроны, за которые они не харкали... Это, конечно, очень обидно. Я вам даже не могу передать словами ощущения, как после окружения в Рубежном, после облавы Северодонецка, будучи солдатом, стал командиром роты, и мы 26 дней там стояли без мостов, без провизии, без снабжения, - получил берет. У меня руки тряслись, я плакал. Для меня это была большая честь. Даже не награда, не орден, не значок какой-то. Для меня это было что-то необыкновенное. А люди просто так могут надевать. Это на их совести", - поделился Владимир.
Также военный отметил, что подобная практика может иметь последствия даже для звездного актера.
"Цимбалюк уже выхаркивает последствия того, что он делает. Я уверен", - подытожил Владимир Ращук.
Ранее Главред сообщал, что украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.
Также украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цимбалюк показался в военной форме на съемках. Он заявил, что актер испортил свою репутацию.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
