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"Я скончалась": блогерша предсказала свою смерть в эфире

Алена Кюпели
5 ноября 2024, 07:46
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Молодая девушка вышла в эфир, чтобы сообщить о том, что она умерла.
Блогер сообщила о собственной смерти
Блогер сообщила о собственной смерти / Коллаж Главред, фото Х (PopBuzzRecap), Pixabay

Вы узнаете:

  • Блогер анонсировала свою смерть
  • 24-летняя девушка боролась с редкой формой рака
  • Подписчики узнали о болезни за 6 месяцев до смерти

Звезда социальной сети TikTok, блогер Белла Брэдфорд, которая ранее рассказала о том, что у нее диагностировали редкую форму рака в мышцах челюсти, скончалась в возрасте 24 лет.

В своем последнем видео на TikTok Белла предсказала собственную смерть и трогательно попрощалась со своими подписчиками, пишет eNews.

видео дня

На видео звезда социальной сети говорит, что у нее "тотальный рак" и к сожалению, ее битва подошла к концу.

"У меня терминальная стадия рака, и, к сожалению, к настоящему моменту моя жизнь подошла к концу, и я скончалась. Но я хотела сделать еще один последний "Get Ready With Me", потому что я люблю это делать, и я люблю моду", - сообщила она.

"Я надеюсь, что вы сможете просмотреть все мои видео и найти немного радости в своем дне, если вам когда-нибудь понадобится подбодриться. Помните, что вы живете каждый день и умираете только один раз, так что сделайте каждый день значимым", - говорит на видео она.

"Спасибо вам, ребята, за эту дикую и прекрасную поездку. Надеюсь, у вас у всех будет прекрасная, удивительная жизнь", — сказала 24-летняя Брэдфорд в своем душераздирающем последнем сообщении. "Я желаю всего самого наилучшего каждому из вас".

В 2021 году у Брэдфорд диагностировали рабдомиосаркому. Она поделилась своим диагнозом со своими подписчиками в TikTok всего за шесть месяцев до своей смерти.

Девушка умерла 15 октября, а видео с объявлением о ее смерти было опубликовано в TikTok 31 октября, через две недели после ее кончины.

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Ранее Главред писал о том, что в апреле 2024-го Анна Тринчер выпустила весьма откровенный клип на песню "Бар за баром", в котором сыграла с блогером Леоном (настоящее имя – Сергей Луканюк). Он на тот момент переживал тяжелый период с супругой.

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