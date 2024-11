"Я скончалась": блогерша предсказала свою смерть в эфире

Молодая девушка вышла в эфир, чтобы сообщить о том, что она умерла.

Блогер сообщила о собственной смерти / Коллаж Главред, фото Х (PopBuzzRecap), Pixabay

Звезда социальной сети TikTok, блогер Белла Брэдфорд, которая ранее рассказала о том, что у нее диагностировали редкую форму рака в мышцах челюсти, скончалась в возрасте 24 лет.

В своем последнем видео на TikTok Белла предсказала собственную смерть и трогательно попрощалась со своими подписчиками, пишет eNews.

На видео звезда социальной сети говорит, что у нее "тотальный рак" и к сожалению, ее битва подошла к концу.

"У меня терминальная стадия рака, и, к сожалению, к настоящему моменту моя жизнь подошла к концу, и я скончалась. Но я хотела сделать еще один последний "Get Ready With Me", потому что я люблю это делать, и я люблю моду", - сообщила она.

"Я надеюсь, что вы сможете просмотреть все мои видео и найти немного радости в своем дне, если вам когда-нибудь понадобится подбодриться. Помните, что вы живете каждый день и умираете только один раз, так что сделайте каждый день значимым", - говорит на видео она.

"Спасибо вам, ребята, за эту дикую и прекрасную поездку. Надеюсь, у вас у всех будет прекрасная, удивительная жизнь", — сказала 24-летняя Брэдфорд в своем душераздирающем последнем сообщении. "Я желаю всего самого наилучшего каждому из вас".

В 2021 году у Брэдфорд диагностировали рабдомиосаркому. Она поделилась своим диагнозом со своими подписчиками в TikTok всего за шесть месяцев до своей смерти.

Девушка умерла 15 октября, а видео с объявлением о ее смерти было опубликовано в TikTok 31 октября, через две недели после ее кончины.

