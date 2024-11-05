"Я скончалась": блогерша предсказала свою смерть в эфире

Вы узнаете:
- Блогер анонсировала свою смерть
- 24-летняя девушка боролась с редкой формой рака
- Подписчики узнали о болезни за 6 месяцев до смерти
Звезда социальной сети TikTok, блогер Белла Брэдфорд, которая ранее рассказала о том, что у нее диагностировали редкую форму рака в мышцах челюсти, скончалась в возрасте 24 лет.
В своем последнем видео на TikTok Белла предсказала собственную смерть и трогательно попрощалась со своими подписчиками, пишет eNews.
На видео звезда социальной сети говорит, что у нее "тотальный рак" и к сожалению, ее битва подошла к концу.
"У меня терминальная стадия рака, и, к сожалению, к настоящему моменту моя жизнь подошла к концу, и я скончалась. Но я хотела сделать еще один последний "Get Ready With Me", потому что я люблю это делать, и я люблю моду", - сообщила она.
"Я надеюсь, что вы сможете просмотреть все мои видео и найти немного радости в своем дне, если вам когда-нибудь понадобится подбодриться. Помните, что вы живете каждый день и умираете только один раз, так что сделайте каждый день значимым", - говорит на видео она.
"Спасибо вам, ребята, за эту дикую и прекрасную поездку. Надеюсь, у вас у всех будет прекрасная, удивительная жизнь", — сказала 24-летняя Брэдфорд в своем душераздирающем последнем сообщении. "Я желаю всего самого наилучшего каждому из вас".
В 2021 году у Брэдфорд диагностировали рабдомиосаркому. Она поделилась своим диагнозом со своими подписчиками в TikTok всего за шесть месяцев до своей смерти.
Девушка умерла 15 октября, а видео с объявлением о ее смерти было опубликовано в TikTok 31 октября, через две недели после ее кончины.
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