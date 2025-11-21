"Закроет сделку": экс-муж Меган Маркл прервал молчание о браке принца Гарри

Меган Маркл впервые вышла замуж за Тревора Энгельсона.

Меган Маркл во второй раз вышла замуж за принца Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Американская актриса и жена британского принца Гарри Меган Маркл сейчас состоит во втором браке — ее первым супругом был продюсер и режиссер Тревор Энгельсон. Недавно его подруга Бетени Франкель рассказала Daily Mail, как Энгельсон воспринял новость о новых отношениях бывшей жены и каким видел будущее королевской пары.

Бетени сама некоторое время встречалась с Тревором, который теперь тоже счастлив во втором браке. В период их отношений Энгельсон откровенно делился с девушкой своими мыслями о романе Маркл и принца Гарри.

Принц Гарри с Меган Маркл в США / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Он сказал, что его бывшая снималась в сериале "Форс-мажоры". Я не знала, что это за шоу. Я не знала эту женщину. Несколько месяцев спустя я увидела фотографии, на которых Гарри встречается с кем-то, и написала ему: "Это твоя бывшая?". Тревор сказал: "Да", — вспомнила девушка.

По мнению Тревора, Меган сделала бы все возможное, чтобы выйти замуж за принца. Для нее это было своего рода "сделкой", которую нужно завершить.

"Она (Меган — прим. ред.) закроет эту сделку", — ответил Энгельсон на вопрос о будущем королевской пары.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

