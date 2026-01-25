Укр
"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

Кристина Трохимчук
25 января 2026, 11:20
Дмитрий Бабчук впервые за долгое время поделился совместным фото.
Леся Никитюк с женихом
Леся Никитюк с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Дмитрий Бабчук показал фотографию с отдыха
  • Какое признание сделал жених Леси Никитюк

Военнослужащий Дмитрий Бабчук показал редкий снимок из Буковеля, где он отдыхал вместе со своей невестой Лесей Никитюк и маленьким сыном. Дмитрий сделал милое признание в Instagram, назвав любимую своей "жинкой".

Леся Никитюк ранее признавалась, что встречи с любимым для нее редкость. Однако паре улыбнулась удача — военнослужащему удалось получить отпуск и поехать на отдых вместе с семьей в Карпаты. Дмитрий поделился снимком с невестой из домика, где они жили во время отпуска. Пара вместе ела сырники с чаем и наслаждалась спокойствием. Бабчук признался, что его отдых с любимыми продлился дольше ожидаемого.

Леся Никитюк личная жизнь
Леся Никитюк личная жизнь / фото: instagram.com, special_my_profession

"Жинка у меня настолько красивая, что аж отпуск продлили. Съел все сырники, оставил один малышу", — подписал фото жених Никитюк.

Леся на фотографии выглядела свежо и счастливо улыбалась. Ранее звезда уже публиковала снимки с Бабчуком во время экстремального отдыха — пара вместе каталась по горам на снегоходах. Ведущая продемонстрировала стильные зимние луки с белой шубкой и леопардовыми сапожками.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что известная актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец ответила на вопрос, влюблена ли она сейчас. Актриса загадочно улыбнулась и дала уклончивый ответ. Интересно, что ни разу за интервью звезда не упомянула своего мужа Сергея Кравца.

Также российская певица Наташа Королева решила разобраться со своей матерью, которая живет в США и поддерживает Украину. По сообщениям близких к семье Наташи, Людмила Порывай не спешит ехать с дочерью в страну-агрессор, поскольку не рассчитывает на теплый прием.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

